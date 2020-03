CORONAVIRUS, AUMENTANO VITTIME CONTAGIATI. LOMBARDIA SEMPRE PIÙ IN CRISI

DI MARINA POMANTE

Non da tregua il coronavirus. In Lombardia scende la curva dei contagi ma il numero dei morti è il più alto da quando è iniziata l’epidemia. Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato alla Nazione: “Un pensiero rivolto a chi ha perso la vita a causa dell’epidemia” Serve un’azione comune della Ue, dice il presidente della Repubblica. “Mi auguro che tutti comprendano appieno, prima che sia troppo tardi, la gravità della minaccia per l’Europa. La solidarietà non è soltanto richiesta dai valori dell’Unione ma è anche nel comune interesse”.

I dati della Protezione civile sono molto pesanti, 9.134 i morti in Italia a causa del coronavirus, con un aumento di 969 decessi. È l’incremento più alto di vittime dall’inizio dell’emergenza (50 però sono morti relative a ieri e non conteggiate). Giovedì l’aumento era stato di 662. Il dato è stato reso noto dal commissario straordinario Domenico Arcuri durante la conferenza stampa della Protezione Civile. L’Italia supera la Cina per Il numero complessivo dei contagiati, comprese le vittime e i guariti ha raggiunto quota 86.498 mentre la Cina è ferma a 81.897, è quanto riporta la Johns Hopkins University. L’incremento rispetto a giovedì è di 5959 casi positivi (ieri erano 6153 i nuovi contagiati). La curva dei contagi complessivi ha quindi ricominciato a calare, registrando un incremento del 7,39% e riprendendo la tendenza verso un appiattimento in atto dal 20 marzo.

Sono complessivamente 66.414 le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 4.401. Giovedì l’incremento era stato di 4.492. Di tutti i malati, il 6% si trova ricoverato in terapia intensiva: significa 3.732 persone, 120 in più rispetto a ieri. Di questi, 1.292 sono in Lombardia. 26.029 sono poi ricoverati con sintomi e 36.653 sono quelli in isolamento domiciliare. Sono infine 10.950 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il virus, 589 in più di ieri.

I tamponi complessivi sono 394.079, dei quali quasi 227mila in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Lombardia: +2409 nuovi casi positivi

“Abbiamo oggi in Lombardia 37.298 casi positivi, 2.409 in più di ieri, in linea con i dati di ieri (erano 2.543, ndr). I ricoverati sono in crescita a 11.137, ma meno di ieri: 456 in più quando ieri era 655. Di questi in terapia intensiva ce ne sono 1.292, 29 più di ieri. Un dato positivo sui dimessi: sono 8.001, ieri erano 7.200″. Così ha presentato i dati della Lombardia l’assessore al Welfare, Giulio Gallera. È salito in maniera considerevole il numero dei decessi per coronavirus in Lombardia: il totale delle vittime è di 5.402, con un aumento di 541 in un solo giorno, di poco inferiore alla cifra massima di 546 raggiunta sabato 21 marzo.

Calano contagi a Milano, cresce Bergamo

È la provincia di Bergamo la più colpita dal coronavirus in Lombardia mentre calano i nuovi contagi a Milano, dove ieri si era registrata una forte crescita. A Milano e provincia il numero totale dei positivi è 7469, con una crescita di 547 nuovi casi rispetto a ieri, quando invece la crescita era stata di 848 nuovi casi. A Bergamo i positivi al coronavirus sono 8060, con un aumento di 602 casi, mentre è stabile l’altra zona molto colpita in Lombardia, cioè Brescia e la sua provincia dove i nuovi casi sono 374.

Aumentano nuovi casi in Calabria e Campania

Crescono i contagi in Calabria che registra un +25,69%, anche se su 494 casi totali. In Campania invece i positivi da inizio pandemia sono 1454, con un incremento odierno del 10,99%. Anche in Puglia salgono a 1334 i casi totali (+12,85%). Più contenuto il trend di crescita in Sicilia, così come in Abruzzo, mentre è quasi nullo (2%) nelle Marche. Superati i mille positivi complessivi in Provincia di Bolzano, mentre anche in Valle d’Aosta per la prima volta aumentano significativamente i casi (452, +10,78%). Trend in lieve calo in Lombardia ed Emilia-Romagna, stazionario in Piemonte e in lieve aumento in Veneto.

La Federazione italiana di rugby ha comunque deciso di sospendere definitivamente la stagione 2019/2020 per via del coronavirus. Lo scudetto non verrà assegnato e non ci saranno né promozioni né retrocessioni.