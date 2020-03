E PRATO AIUTA PISTOIA

DI LUCA SOLDI

L’Ospedale di Prato, con tutti i limiti, con tutte le fragilità che qualcuno malevolmente lamentava andrà in aiuto di quello di Pistoia.

Il San Jacopo da ieri risulterebbe in evidente difficoltà, mentre il buon funzionamento dell’ospedale di Prato, la congiuntura favorevole della pandemia, lascerebbe un buon margine di manovra per un sostegno deciso, concreto. E soprattutto immediato.

Questo grazie a un fattore statistico legato a quei numeri contenuti dei casi scoppiati a Prato che sarebbero decisamente inferiori rispetto alle aspettative. Ci sarebbe poi l’attivazione di letti di degenza fuori dal Santo Stefano per i pazienti in fase di miglioramento nella palazzina Ovest al vecchio Misericordia e Dolce e anche, fra non molto, anche una struttura alberghiera, l’Hotel San Marco, con le quaranta camere trasformate al caso.

Per contro la situazione pistoiese con oltre 70 casi in più e con ritardi dovuti alla concitazione delle cose sarebbe al limite del crollo.

Si fa gran voce delle misure di sanificazione del centro storico, si cerca di incanalare le colpe verso focolai pre confezionati ma in realtà quella pistoiese è una realtà sanitaria complicata, complessa con criticità legata a ben altre tematiche.

Doverosamente e come normale Prato aiuterà Pistoia.

Si vedrà nelle prossime ore quale sarà la disponibilità effettiva di posti dell’ospedale pratese secondo quanto si legge da un comunicato del dottor Giancarlo Landini, direttore del dipartimento medico e specialistiche mediche dell’Asl Toscana centro e di Guglielmo Consales, direttore dell’unità operativa Anestesia e Rianimazione.

