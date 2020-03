RENZI SI CANDIDA AD ESSER COMMISSARIO PER RIMETTERE IN GIOCO LE SUE GRANDI OPERE

DI LUCA SOLDI

Matteo Renzi, passata l’emergenza, passato il coronavirus si candiderà a diventar salvatore del Paese e se proprio non c’è verso a diventarlo almeno della Toscana. Ha già le idee chiare in merito. Lo sta dicendo e scrivendo a destra e manca.

Lui pensa alla pista parallela, ( e c’era da giurarlo ) per far grande la sua Firenze ma vede anche alla realizzazione della Tirrenica, al potenziamento della Firenze-Mare, al completamento della Due Mari. E poi c’è un altro tema fondamentale troppo spesso sottovalutato: la banda larga: “Io sono quello che veniva preso in giro: “Ecco il fissato di Internet, pensa di risolvere i problemi con un clic…”. Eccoci qua: in questa emergenza abbiamo visto quanto sia centrale un’infrastruttura digitale degna di questo nome. Detto in termini più chiari: serve il 5G. Ovunque. Per tutti. Anche perché i tanti che oggi lavorano in smart working non torneranno subito tutti in ufficio”.

Sì, per un mondo fast, smart e naturalmente green.