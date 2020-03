DI PAOLO BROGI

in testa all’articolo Quasi mille morti in più nelle ultime 24 ore. Siamo a 9134 vittime. L’Italia conta 969 nuovi morti, la Spagna altri 769, la Francia 299.

Positivi da noi in 86498. In terapia intensiva, 3732.

L’italia ha più contagiati della Cina.

E la Lombardia da sola ha più morti di Cina e Stati uniti insieme.

In Italia si contano 50 medici morti.\

E l’Europa? Non si muove. I falchi tedeschi bloccano il futuro. Mattarella fa un accorato appello, mentre il Papa prega di fronte alla piazza di San Pietro vuota.

In questo contesto ci aspetta ora il cambio d’ora, il 29, con le lancette in avanti di un’ora: sarà un ulteriore incentivo a farci sballare il sonno già agitato…

La Francia intanto registra ia vittima più giovane del virus, una sedicenne di nome June. La Francia ha deciso di protrarre il confinamento di altre due settimane, fino al 13 aprile.

CARI TEDESCHI, FAREMO A MENO DELLA VOSTRA ELEMOSINA ANCHE PERCHE’ ORA CI RICORDIAMO COME SIETE CON I SOLDI. PER ESEMPIO NON AVETE MAI NEANCHE VOLUTO PAGARE PER LE STRAGI COMPIUTE DAI VOSTRI MASSACRATORI NEL NOSTRO PAESE

Tedeschi.

E’ loro l’avvio della prima guerra mondiale e della seconda.

E’ loro la responsabilità di aver sterminato sei milioni di ebrei.

E ora?

Dimenticano che il paziente zero in Europa è un tedesco.

E da ieri si sono messi alla testa di un funesto drappello di nazioni canaglia dell’est e di sovranisti del piffero, oltre all’avarizia primordiale del nord europa, per dire no a un prestito a favore dei paesi come il nostro colpiti dal nuovo flagello. Niente coronabond

E’ sopportabile tutto ciò?

Hanno oliato con miliardi (tre) quel boia di Erdogan perché tenesse a freno i poveri superstiti delle guerre d’oriente a partire dai siriani.

E trattano ora i paesi della Comunità colpiti come il nostro con un’arroganza totale.

Comunità (europea), mai parola fu più destituita di fondamento. Comunità?

Ma che cosa sperano di lucrare?

Sulla morte delle economie deboli come la nostra puntano come sciacalli a spartirsi i resti.

Vengono in mente i loro antenati, i nazisti della conferenza di Wannsee, quel luogo ameno alla periferia di Berlino.

A Wannnsee nella villa requisita a un industriale, di fronte a un ameno laghetto in cui passavano le barche a vela, mentre in una sala si danzava i gerarchi nazisti si riunivano in uno studiolo per buttare giù il programma della Shoah. Si chiamavano Heydrich, Eichmann ecc.

Certo i tedeschi di oggi non sono nazisti. .

Però, a ripensarci, perché non hanno mai voluto pagare per le stragi dai loro “soldati” contro la popolazione civile in Italia?

E perché il cancelliere Helmut Schmidt, formalmente un socialdemocratico, chiedeva con insistenza al governo italiano di restituire alla Germania uno come Kappler? Sì, quello poi aiutato a fuggire dall’Italia grazie ai loro alleati…