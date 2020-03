DI MARINA POMANTE

Le notizie del giorno 28 marzo 2020

Coronavirus, triste record dei morti: 919 in un giorno. Appello di Mattarella all’Ue. “Mi auguro che tutti comprendano appieno, prima che sia troppo tardi, la gravità della minaccia per l’Europa’. ‘In Italia misure rigorose ma indispensabili’. ‘Il mondo ammira il nostro senso di responsabilità’

Coronavirus Governo va verso la proroga di altri 15 giorni. Iss, proroga misure inevitabile.

Azzolina: “Sicura proroga stop scuola, no lezioni a luglio”

Il Papa: ‘Gia si vede la fame, conseguenza della pandemia’. Il Pontefice ha rivolto la benedizione ‘Urbi et Orbi’ con l’indulgenza plenaria pregando per la fine della pandemia

Articolo di Lucio Giordano

Coronavirus, per l’Italia è il giorno più nero, quasi mille morti in 24 ore. Superata la Cina. Il 31 bandiere a mezz’asta in tutta Italia. Iniziativa del presidente Anci De Caro per ricordare le vittime dell’epidemia. Autorizzati gli antimalarici

Di Maio: ‘Sono arrivati 6 milioni di mascherine dalla Cina’

Basilicata Bimbo di 3 anni scomparso, è stato ritrovato il corpo, si erano perse le tracce ieri a Metaponto di Bernalda (Matera). Il cadavere è stato trovato nei pressi della foce del fiume Bradano.

Il bambino stava giocando in casa: si sarebbe allontanato in un attimo di distrazione dei genitori, che sono imprenditori agricoli.

Il cadavere del bambino di tre anni è stato ritrovato dai Carabinieri del Centro cinofili di Firenze, grazie all’utilizzo dei cani “molecolari”, in un canneto che costeggia il letto del fiume Bradano, a Metaponto di Bernalda (Matera).

Milano in fiamme piano Palagiustizia. Cancelleria Gip distrutta

Macron: ‘Francia al fianco dell’Italia, basta Ue egoista’

“Non supereremo questa crisi senza una solidarietà europea forte, a livello sanitario e finanziario”

Panama City, La nave da crociera olandese Zaandam, sulla quale sono morti quattro anziani passeggeri e che ha a bordo 1.800 persone delle quali almeno 138 presentano “sintomi influenzali” e due finora sono risultate positive al coronavirus, ancorata al largo della costa pacifica di Panama, trasferirà una parte dei suoi passeggeri su una nave gemella, la Rotterdam: un’operazione inedita che avverrà in alto mare. Lo fa sapere la compagnia, la Holland America.

Coronavirus La potente lobby delle armi statunitense si è rivolta a un tribunale in California per chiedere che rimangano aperti i negozi delle armi anche nell’attuale situazione di confinamento per il coronavirus.

Proprietari, venditori e associazioni a difesa delle armi si sono rivolti alla giustizia per impedire alle autorità locali di tenere chiuse le armerie.

“Il commercio delle armi autorizzate è essenziale per garantire un diritto costituzionalmente protetto”, si legge nel ricorso presentato a un tribunale federale.

Coronavirus nel mondo i casi superano quota 600mila

Sono oltre 100 mila le persone contagiate dal nuovo coronavirus in Usa, che ora sono l’epicentro della pandemia. Secondo l’ultime notizie rese note dalla Johns Hopkins University, le persone che hanno contratto il virus in Usa sono 100.717, circa 14 mila in più che in Italia.

Nella ben triste classifica, la Cina, Paese da cui è partito il focolaio, è ferma a quasi 82mila contagi, al terzo posto, dunque dietro l’Italia, che nella graduatoria stilata dall’ateneo conta 86.498 casi. Al quarto posto c’è la Spagna, con 72.248.

Nuovo record di vittime da coronavirus per la Spagna. I morti sono 832 in 24 ore. Il totale sale così a 5.690. Il ministero della Salute di Madrid comunica che i contagiati sono 72.248, i ricoverati 40.630, 4.575 quelli in terapia intensiva e 12.285 i guariti dimessi. Belgio – Sono ufficialmente in totale 9.134 casi di contaminazione da Covid-19 confermati e 353 decessi. Da ieri si sono registrati 1.850 nuovi casi e 64 morti. Coronavirus Asia Cina – I primi treni passeggeri sono arrivati a Wuhan, la città cinese primo epicentro del coronavirus, dopo un blocco di oltre due mesi. Per ora i viaggiatori sono autorizzati ad arrivare, ma non a lasciare la città di 11 milioni di abitanti, che dal gennaio scorso era stata isolata dal mondo. Sono 54 i nuovi casi di coronavirus in Cina nelle ultime 24 ore, tutti provenienti dall’estero. Tre i morti, tutti nella provincia di Hubei dove però nessun nuovo caso è stato registrato nelle ultime 24 ore. In totale in Cina si contano 81.394 casi di contagio. Le vittime dell’epidemia sono 3.295. I guariti nel complesso ammontano a 74.671. Corea del Sud – I nuovi casi di coronavirus sono saliti a 146, dai 104 di giovedì. Le infezioni totali sono 9.478, di cui 363 importate, mentre i decessi si attestano a 144 (+5).Ma oltre 4.800 pazienti guariti sono usciti dall’isolamento e altri 4.500 rimangono in quarantena sottoposti alle terapie. E’ la prima volta che il numero dei guariti supera quello dei malati dal 20 gennaio, quando vennero confermati i primi casi. Iran – Almeno 70 detenuti sono evasi durante una rivolta nel carcere di Saghez, nella regione curda dell’Iran, aggiungendosi ai 23 evasi il 19 marzo dal penitenziario di Khorramabad: si tratta della quarta rivolta in carcere in Iran, fomentata anch’essa dal contagio di coronavirus, in una decina di giorni. Cinque degli evasi da Saghez sono stati catturati. Coronavirus Americhe Cuba – Un turista italiano di 71 anni, Giancarlo Fusetti, affetto da coronavirus e ricoverato da giorni a Cuba in un ospedale della città orientale di Holguín, ha voluto svelare la sua identità e ringraziare i medici e il sistema sanitario cubani per averlo curato.

Approfondimento a cura di Alberto Benzoni

Domenica torna l’ora legale , alle 2 di notte lancette avanti di un’ora