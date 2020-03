VINCENZO DE LUCA. IL PUGNO FERMO NEL GESTIRE LA CRISI DA CORONAVIRUS

DI GABRIELE BOJANO

Io non ho mai fatto sconti a Vincenzo De Luca, ne ho sempre denunciato (e continuerò a farlo) certi atteggiamenti arroganti e populistici e in alcune circostanze ho anche pagato le conseguenze di essere voce fuori dal coro. Oggi però devo ammettere che sta gestendo la crisi da coronavirus con pugno fermo e grande consapevolezza. Mettendoci la faccia (con tutte le conseguenze per le spiritosaggini da web) e alzando la voce quando necessario. Non oso immaginare cosa sarebbe successo se non ci fosse stato lui alla guida della Regione Campania.