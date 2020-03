CHIUDERE TUTTE LE FABBRICHE PER NON CADERE NELLA FALSA DICOTOMIA: SALUTE PUBBLICA ED ECONOMIA

DI LORENZO FORLANI

Io sono per chiudere tutte le fabbriche non essenziali subito, sopratutto quelle in Lombardia, per non doverle chiudere più avanti e in modo prolungato, il ché vorrebbe dire pagare un conto così salato in termini economici che vai a pagarlo anche in termini umani, con la retrocessione nella miseria di buona parte di chi ha già un reddito basso e tutti gli annessi.

Un prezzo va pagato, e va pagato il prima possibile, senza poi cadere nella falsa dicotomia tra salute pubblica ed economia. Con questi presupposti le due cose sono fortemente correlate, anche un disastro economico di una certa portata sarebbe un disastro umanitario. Ma non chiudere affatto le fabbriche, primo luogo di incubazione insieme agli ospedali (che non puoi ovviamente chiudere), rischia di non farci mai più vedere la luce, e un assaggio lo stiamo avendo con la graduale e inesorabile perdita di senso e aderenza alla realtà dei dati e dei (presunti) trend della Lombardia.