DI MARINA POMANTE

Le notizie del giorno 29 marzo 2020

Politica conferenza stampa del premier Giuseppe Conte, che presenta il nuovo dpcm e “dispone 4,3 miliardi a valere sul fondo di solidarietà dei Comuni”. Le nuove misure sono per fare fronte all’emergenza Coronavirus.

“Ci confronteremo a inizio settimana con gli esperti e confidiamo che ci portino ottime notizie. Noi ci manteniamo sempre vigili per adeguare le nostre valutazioni sulla base delle loro raccomandazioni”.

“Con ordinanza delle protezione civile aggiungiamo a questo fondo 400 milioni, un ulteriore anticipo che destiniamo ai comuni col vincolo di destinarlo alle persone che non hanno i soldi per non fare la spesa. Da qui nasceranno buoni spesa ed erogazioni di generi alimentari

Link

Coronavirus, 240mila mascherine a Venezia con volo della Finanza. Un aereo, Atr 72 del Gruppo esplorazione aeromarittima di Pratica di Mare della della Guardia di Finanza ha trasportato, da Fiumicino a Venezia, per conto della protezione civile, 140 colli contenenti 240.000 mascherine da devolvere al personale sanitario della regione Veneto

Link

Coronavirus Oltre 30mila morti globali Un terzo solo in Italia. Nel mondo le persone ufficialmente decedute a causa del coronavirus hanno oltrepassato le 30.000, un terzo delle quali nella sola Italia, arrivando a 30.848, secondo il conteggio aggiornato della Johns Hopkins University, che piazza la cifra globale dei contagi accertati a quasi 665.000, con in testa gli Stati Uniti (124.665). Il contatore dell’università americana piazza il numero globale di guariti a oltre 140.200, 12.384 dei quali in Italia, seconda in questa classifica dopo la Cina (oltre 75.500 guariti).

Spagna ha superato i 6.500 morti per il coronavirus, con un incremento di ben 838 decessi in sole 24 ore: cifra quest’ultima che costituisce un nuovo record sebbene di soli sei casi in più rispetto a quello di ieri. Lo comunica il bollettino aggiornato del quotidiano El Pais, che registra 78.797 contagi accertati con 4.907 persone in terapia intensiva e 14.709 guariti nel Paese. Le regioni più colpite sono, nell’ordine, Madrid, Catalogna, Castiglia-La Mancha e Paese Basco.

Belgio 10.836 contagiati e a 431 decessi. Le persone ricoverate nelle ultime 24 ore sono 629. Lo riferiscono i media locali precisando che dei 1.702 nuovi casi 906 sono residenti nelle Fiandre, 691 in Vallonia e 85 a Bruxelles.

Coronavirus: Johnson, andrà peggio Le cose peggioreranno ancora prima di cominciare a migliorare: questo il messaggio che il premier britannico, Boris Johnson, diffonde in una lettera che si accinge a spedire a tutte le 30 milioni di famiglie del Regno Unito, nella quale si prefigurano ulteriori restrizioni ai movimenti e regole di distanziamento sociale. “Fin dall’inizio abbiamo cercato di implementare le misure giuste al momento giusto”, scrive il premier nella lettera che arriverà sulle porte di casa dei cittadini entro la settimana. “Non esiteremo ad andare oltre, se ce lo suggeriranno il parere di medici e scienziati. E’ importante per me essere esplicito: sappiamo che le cose peggioreranno prima di migliorare. Ma ci stiamo preparando nel modo giusto, e più seguiremo tutti le regole, meno vite andranno perdute e prima la vita potrà tornare alla normalità. Per questo, nel momento dell’emergenza nazionale, vi rivolgo questo invito: ‘Restate a casa”, conclude il messaggio di Downing Street

Appello ai britannici: ‘State a casa, proteggete la sanità’

Coronavirus, primo ministro francese: “La lotta e’ solo all’inizio”

Link

Coronavirus:muore ex ministro di Sarkozy

In Francia il coronavirus ha provocato la morte dell’ex ministro Patrick Devedjian, 75 anni, attuale presidente del consiglio del dipartimento Hauts-de-Seine, alle porte di Parigi.

Di origini armene, Devedjian fu membro prima dell’Ump poi dei Republicains, fu nominato ministro per l’emergenza finanziaria nel 2008 dall’allora presidente Nicolas Sarkozy, carica che ricoprì per quasi due anni. E’ morto in ospedale a Nanterre, dove era stato ricoverato mercoledì.

Coronavirus, Trump: “Valutiamo la quarantena per New York”.

Salgono a duemila i morti negli Stati Uniti. Negli Usa, intanto, dopo l’attacco del governatore dello Stato di New York che ha bollato la quarantena proposta dal presidente come una “dichiarazione federale di guerra agli Stati” “probabilmente non legale”, Trump (nella foto mentre visita la nave ospedale e Norfolk, in Virginia) accantona l’ipotesi dell’isolamento per New York, New Jersey e Connecticut, e opta per dei travel advisory per dissuadere i viaggi e gli spostamenti nei e dai tre Stati, senza però chiuderne i confini.

Link

Canada, moglie Trudeau Sophie Grégoire è guarita dal virus

Coronavirus, premier Abe: “Non necessario stato di emergenza, ma siamo al limite”

Coronavirus: 3.865 casi in Israele Il numero dei casi positivi di coronavirus è salito oggi in Israele a 3.865, di cui 66 sono giudicati in condizioni gravi. Lo ha reso noto il ministero della sanità. I decessi sono stati finora 12.

Coronavirus: ok di Panama a Zaandam

L’Authority del Canale di Panama (Acp) ha concesso alla nave da crociera Zaandam, da due giorni all’ancora al largo delle coste panamensi, l’autorizzazione di attraversamento dell’istmo, che in un primo momento era stata negata per la presenza a bordo di varie persone contagiate dal coronavirus, di cui 4 decedute.

Durante la giornata di ieri 401 turisti, risultati negativi ad un test di presenza del Covid-19, hanno iniziato a essere trasferiti sulla Rotterdam, inviata dalla compagnia Holland America Line, proprietaria di entrambe le navi. In un comunicato il ministero della Sanità panamense ha spiegato che la revoca della proibizione di transito “è stata adottata rispettando il regolamento sanitario per fornire un aiuto umanitario che permetta alla Zaandam di continuare il suo viaggio” verso Fort Lauderdale, in Florida.

Coronavirus, messicani disobbediscono al presidente e continuano a uscire

Foggia, incendio in una baraccopoli. Un incendio è divampato in tarda serata nella baraccopoli dei migranti a Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia, nei pressi del Cara. Sul posto sono al lavoro diverse squadre dei Vigili del fuoco e al momento non è ancora chiaro se vi siamo persone coinvolte.