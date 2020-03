CALABRIA: DOPO REPORT, LA TASK FORCE SI RITROVA SENZA CAPO

DI MARINA NERI

In piena emergenza Coronavirus la trasmissione Report ieri sera trasmette un servizio sulla situazione calabrese. Non sono un mistero le criticità croniche regionali in materia sanitaria e, proprio per fronteggiare l’emergenza Coronavirus il neo eletto governatore, Iole Santelli, ha nominato una task force guidata dal Capo della Protezione civile Ing. Domenico Pallaria.

Uomo dai tantissimi e delicatissimi incarichi durante l’intervista di ieri avrebbe candidamente dichiarato di non avere specifiche competenze in materia sanitaria e di non sapere argomentare in merito alla questione ” ventilatori”

“Io non mi sono mai interessato di edilizia sanitaria, di attrezzature sanitarie. Io mi occupo di altre cose. Se lei mi dice “che cos’è un ventilatore?”, io non le saprei nemmeno dire”

La dichiarazione avrebbe scatenato reazioni indignate da parte della politica regionale e nazionale, ma anche da parte dei cittadini che in un momento particolare della storia e della vita della loro regione, in un momento di immani sacrifici, di grande incertezza, non si sono sentiti garantiti, tutelati, rassicurati.

La risposta della neo Governatrice :”e chi altri avrei potuto nominare?” alla domanda della giornalista che chiedeva conto del disastro calabrese non avrebbe tranquillizzato gli animi dei calabresi.

È di poche ore fa la notizia che il Capo della Protezione civile Calabria avrebbe rassegnato le dimissioni. Lo avrebbe comunicato lui stesso durante una diretta televisiva di una trasmissione dal titolo Articolo 21.

Raggiunto telefonicamente, l’ing. Pallaria avrebbe dichiarato che le sue affermazioni sarebbero state frasi estrapolate da un contesto in cui in due ore di intervista aveva fatto presente che il suo era un lavoro di equipe in cui vi erano competenze mediche in grado di supportarlo nelle scelte.

La vicenda avrà sicuri e successivi sviluppi. Intanto le dimissioni da capo della Protezione Civile dovranno essere accettate dalla Governatrice la quale, nel caso di accettazione, si troverà probabilmente una task force smantellata ancor prima di iniziare a combattere sul serio il virus.