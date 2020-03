CORONAVIRUS, L’ESPERTO: RIAPRIRE PER PRIME LE REGIONI COME LA SARDEGNA

L’economia è a pezzi, occorre riaprire. A voler togliere quanto prima i sigilli a fabbriche e attività commerciali, nonché scuole, il senatore di Rignano che ama andare controcorrente, purché se ne parli. Di lui, naturalmente.

‘Ogni giorno che terremo l’Italia chiusa più del dovuto è un giorno in più in cui rischiamo di condannare al declino il nostro paese. Il governo deve dare le date adesso, e non aspettare Pasqua’, ribadisce oggi in una intervista. Sostenendo che dobbiamo prepararci a convivere con questa bestia strana che è il virus. Perché resterà tra noi mesi, forse anni.