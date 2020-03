DITECI QUALCOSA SULL’OSPEDALE DI MOTTOLA, COSTRUITO E MAI UTILIZZATO. UNA CATTEDRALE NEL DESERTO CHE ATTENDE RISPOSTE

DI CORRADO GIUSTINIANI

Ieri sera a “Non è l’arena” abbiamo assistito a un filmato incredibile e sconvolgente: un ospedale grande e modernissimo, di inusuale pianta circolare, dotato persino di piscina interna, forse per la riabilitazione, totalmente vuoto, privo di pazienti e di personale medico. Tutto questo in quel di Mottola, Puglia, 60 chilometri da Bari.

Faccio una veloce ricerca su Google, certo di trovare sfilze di articoli e di inchieste scandalizzate nei mesi precedenti su questa vicenda, e non trovo nulla. Soltanto una lunga dichiarazione del consigliere Renato Perrini, pubblicata sul Giornale di Puglia, senza un approfondimento, un commento, qualcosa: titolo e virgolettato, stop. Perrini parla di “Cattedrale nel deserto” e la sua dichiarazione è datata 24 luglio 2017. Già allora dunque, l’ospedale era costruito e inutilizzato.

Ditemi che ho sbagliato la ricerca, che ci sono state valanghe di articoli, di inchieste, di servizi televisivi, ditemi che l’informazione in Puglia e in Italia non è a uno stato così comatoso. Ditemi che di questo ospedale si è chiesto conto a Michele Emiliano, il presidente della Regione che si è pure tenuto la delega alla sanità. Ditemi qualcosa….