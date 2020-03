SMETTIAMOLA DI SPARARE NEL BUIO. E PREPARIAMOCI A UN FUTURO DI LOTTA

DI GIULIETTO CHIESA

(Risposta a Rita Gerolimetta)

Io continuerò a scriverle, so già che non otterrò alcun tipo di risposta, ma pazienza… Immagino lei lo abbia ascoltato il discorso del Dr. Montanari. Perché io sono sicura che lei non crede a tutto quello che afferma questo medico (lasciamo stare la parte in cui accusa i vari governi di aver fatto tagli assassini in ambito sanitario: è un fatto cosi ovvio che non credo abbia bisogno di molti commenti). Lui dice più volte che il virus colpisce gravemente solo i “vecchi. Altra sua affermazione: il virus colpisce i polmoni ma basta avere i ventilatori e poi si supera tutto. Non è vero. Dove lavoro io sono morti in rianimazione colleghi medici appena andati in pensione, a cui è stato fatto tutto il possibile. Un ragazzo di 45 anni senza patologie pregresse (ah l’unica cosa aveva un po’ di pancetta), una ragazza di 27 anni…. quindi? Come da noi in tanti altri ospedali d’Italia e del mondo. Oggi ne sappiamo più di una settimana fa e possiamo “forse” curare un po’ meglio i pazienti, ma non abbiamo una cura efficace per tutti, ogni giorno che passa riusciamo a capirne di più ma è una lotta contro il tempo, ne va della vita di qualcuno. Io ho pianto quando mi è morta una paziente, e ne sto soffrendo ancora perché so che non sarebbe morta se avesse preso il virus tra un po’, probabilmente. Sono incazzata, mi lasci passare il termine, dormo sul divano da 20 giorni per non contagiare il mio compagno e poi apri Byoblu o Luogocomune perchè magari vuoi capire se c’è qualche notizia in più sulle reali cause e chi ti trovi? Il guru dei novax che minimizza? Allora ti poni delle domande, inizi a chiederti ma non è che anche i media alternativi un po’ ci marciano…accusando, a prescindere, chi sta al potere qualsiasi cosa stia succedendo? Io credo in ciò che mi convince di più cercando solo di arrivare alla verità.