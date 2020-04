CORONAVIRUS, IN CALO VITTIME E CONTAGIATI. SPERANZA: “TUTTI A CASA FINO A PASQUETTA”

DI MARINA POMANTE

Dai dati della Protezione civile, sono 80.572 le persone sottoposte al test e attualmente positive al virus (aumentate di 2.937 unità rispetto a ieri). I morti sono 13.155 (727 in più nelle ultime 24 ore), 16.487 persone sono invece guarite (1118 in più rispetto a ieri). Tra i contagiati, 4.035 sono in terapia intensiva (ieri erano 4.023). Le persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia sono 110.574.

Il ministro della Salute Roberto Speranza, durante un’informativa al Senato, ha annunciato il prolungamento delle restrizioni adottate dal governo per contenere la diffusione del virus fino al 13 aprile, ovvero il giorno di Pasquetta.

È ancora accesa la polemica per la nuova circolare del Viminale che chiarisce che le passeggiate con i figli minori, anziani o disabili sono permesse seppur solo nei pressi della propria abitazione. Lombardia e Campania criticano il documento. E l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera ha chiesto la revoca della circolare. Contrari alla nuova disposizione anche Nello Musmeci (Sicilia), Alberto Cirio (Piemonte) e Vincenzo De Luca (Campania).

Oggi il sito dell’Inps dove è possibile richiedere il bonus da 600 euro destinato ai lavoratori autonomi, è andato in tilt. Il presidente dell’ente previdenziale Pasquale Tridico, stamattina ha confermato che le richieste sono arrivate a iosa: 100 richieste al secondo e il portale è andato in tilt. Secondo quanto riferito dal numero uno dell’Inps, il sito è stato preso d’attacco dagli hacker, ecco perché alcuni utenti accendendo al proprio profilo hanno trovato informazioni altre persone.

Alla fine il sito è stato chiuso dopo per il caos: “Scambi di persona” tra gli utenti, Tridico: “Abbiamo subito attacchi hacker”

Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli in un’intervista al Corriere della Sera, ribadisce ancora una volta la necessità di non abbassare la guardia e avverte: “Il Sud è ancora a rischio”.

Le mascherine ai medici di base sono state distribuite per un errore logistico: erano state donate all’Italia dalla Cina, il carico era destinato alla collettivita’. Rimedieremo prontamente a rifornire i medici di base assieme al commissario Arcuri con le mascherine Ffp2″. Così il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla

Protezione civile sul caso delle oltre 600 mila mascherine non per uso sanitario giunte agli Ordini provinciali dei medici.

Sono sospesi gli allenamenti anche per le società sportive e gli atleti professionisti. E’ la novità che compare nel dpcm con cui il governo prorogherà fino al 13 aprile le misure anti contagio da Coronavirus. Nella bozza del testo, suscettibile di modifiche, si legge che non solo sono “sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati” ma anche “le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo”.