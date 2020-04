COSTRETTI A RIPENSARE I NOSTRI MODELLI DI VITA

DI MASSIMO NAVA

Durante i quattro anni d’assedio, la popolazione di Sarajevo subì privazioni e sofferenze indicibili. Mancavano generi di prima necessità, l’acqua calda, la corrente elettrica, il riscaldamento. La temperatura scendeva fino a quindici gradi sotto zero e i vetri delle finestre erano andati in frantumi per i bombardamenti. Nulla di lontanamente paragonabile alla chiusura totale delle nostre città, dove i supermercati sono aperti, le case sono provviste di caloriferi e aria condizionata e possiamo dialogare online con amici e parenti e continuare in parte attività lavorative.

Eppure c’è un’umanissima reazione che ci ricorda la tragedia dei bosniaci. Ed è ciò che sentiamo dentro di noi per la privazione della libertà, è il senso dell’esistenza che stiamo conducendo dentro la morte civile delle nostre comunità. Per questa libertà, per questo senso di appartenenza, i bosniaci erano disposti a rischiare la vita, quindi a uscire di casa, a respirare aria aperta, sfidando bombe e cecchini, di sicuro più pericolosi dei poliziotti che controllano le nostre autocertificazioni.

Oggi si sente più spesso dire «siamo in guerra». E tutti gli attori, dai leader politici ai responsabili istituzionali, stanno agendo dentro un’emergenza bellica. Si moltiplicano misure e divieti, si allestiscono ospedali da campo, si mandano al fronte volontari e giovani reclute (infermieri e medici senza esame di stato), si orienta l’economia verso le necessità primarie per la popolazione e strategiche per lo Stato. Il resto non conta più, forse nemmeno altre emergenze sanitarie.

«Essere in guerra» significa avere rivoluzionato la gerarchia delle priorità nell’immediato e immaginare la ricostruzione, il «dopoguerra», quando bisognerà affrontare la contabilità del disastro economico e sociale, di morti e di feriti, di quanti potevano essere salvati e di quanti moriranno lo stesso, non a causa dell’epidemia, ma per l’economia di guerra che sta distruggendo imprese, posti di lavoro, e quindi famiglie, oltre a quanti continuano a morire per ogni genere di malattie, tranne, ovviamente, per incidenti stradali che non ci sono.

L’assedio di Sarajevo ci ricorda che per la libertà si può morire e che la resistenza di un popolo è l’espressione dei valori che si vogliono difendere, anche a prezzo della vita. Non è solo eroismo, è insopprimibile voglia di vivere, nonostante cecchini e coprifuoco. Il nostro «essere in guerra» non ci ha fatto prendere coscienza che in guerra si può anche morire e che, come in ogni guerra, muoiono i più deboli e i soldati in prima linea, come i nostri eroici medici e infermieri.

E’ la verità cruda e banale che filtra dalla contabilità quotidiana di contagiati, guariti e sconfitti e che è sommersa da rassicuranti «ce la faremo» , senza che si intravedano nè la fine del tunnel, nè le condizioni in cui ne usciremo. La resistenza della gente non sarà illimitata e non basteranno i controlli. E’ lecito cominciare a chiedersi fino a che punto la chiusura totale come misura sanitaria di contenimento sarà salvifica per il futuro di tutta la popolazione. Il COV-19, virus subdolo quanto banale, ci costringe a ripensare il nostro modello di sostenibilità ambientale (che forse è una delle cause dell’epidemia) ma anche la concezione della vita cui si è abituato l’Occidente e il mondo più sviluppato. L’idea che i progressi della scienza, della biologia e della medicina, oltre che le migliori condizioni sociali, abbiano un automatico riscontro evolutivo della specie, cioè un prolungamento indefinito della nostra esistenza. Si allunga l’età media, si può vivere di più nonostante gravi patologie, arriveremo a sostituire «pezzi» di ricambio del nostro corpo, forse vivremo in un mondo di A-mortali, nel senso che si morirà per cause violente o accidentali, ma sempre meno per malattie.