SOCRATE IN UNGHERIA

DI MASSIMO RIBAUDO

Prima premessa: se in Ungheria scrivessi un post simile, da oggi potrei essere arrestato.

Seconda premessa: il post contiene anche frasi volutamente provocatorie. Non cerca like, cerca di mandare la mia mente (e quella di chi vorrà leggerlo) a fare una passeggiata, visto che le gambe non possono farla.

Orbán: “Siamo qui per giudicare il sedicente filosofo Socrate per aver propagato idee contro il popolo ungherese e contro la mia persona, che siamo la stessa cosa. Egli mi ha definito UN TIRANNO. Cosa ha da dire a sua discolpa?

Socrate: – Come chi fa calzature viene chiamato calzolaio, come chi si prostituisce viene chiamato prostituto/a (e gli ungheresi lo sanno molto bene), chi ricerca e ama la verità viene chiamato filosofo o filosofa. Non sono io a definirmi tale. Ma è ciò che faccio.

(voci della Giuria: è veramente insolente quest’uomo…)

Socrate continua: – Mi permetto di porle della domande. E’ il mio metodo. Lei riconsegnerà i pieni poteri quando verrà sconfitto il Covid-19?

Orbán: “Certamente, ma solo quando saranno sanati anche i gravi danni arrecati all’economia ungherese”.

Socrate: – Ecco. Appunto. E chi deciderà QUANDO è sconfitto il Covid 19 e l’economia va bene?.

Orbán: “Io, naturalmente”.

Socrate: – Non dovrebbero essere gli scienziati?

Orbán: “La scienza può sbagliare. La maggioranza del popolo non sbaglia mai. Quindi IO NON POSSO SBAGLIARE”.

Socrate: – Ma se la scienza trovasse il vaccino per il Covid-19 lei rinuncerebbe ai pieni poteri?

Orbán: “Il vaccino potrebbe essere più pericoloso. Valuterò la sua efficacia. E poi deciderò”.

Socrate: – Mi basta. Lei si è autodefinito UN TIRANNO. La legge, per lei, è la sua volontà. TIRANNO = Colui per il quale la propria volontà è legge = Orbán.

Potete lasciarmi libero.

(Urla dalla Giuria: A morte, a morte, sta offendendo la maggioranza del popolo ungherese!!!!)

Orbàn: “La mia volontà è quella della maggioranza del popolo ungherese. Lei sta offendendo la maggioranza del popolo ungherese!”.

Socrate: – A parte il fatto che non è perchè alle mosche piace la merda che la merda diventa buona, la democrazia non si sostanzia solo con le elezioni. La democrazia si sostanzia in una COSTITUZIONE DEMOCRATICA che impedisca a qualsiasi maggioranza (di destra, di centro, di sinistra) di prendere decisioni contro la democrazia e in una GIUSTIZIA COSTITUZIONALE che vigili sul rispetto assoluto di questa NORMA FONDAMENTALE.

TUTTA LA GIURIA GRIDA: “A morte, a morte va messo a morte!!!!”

Orbàn: “Come vede tutta la giuria popolare la condanna alla pena di morte”.

Socrate (sorridendo): – Lo sapevo già da prima. Sa, cercando la verità, si diventa sempre un po’ veggenti 😀 Mi fate dire una cosa, prima di uccidermi?

Orban: “La nostra benevolenza glielo consente”.

Socrate: – Io non condanno voi che oggi mi condannate. Io condanno l’Unione Europea che dà soldi a gente come voi e ai turchi perchè in fondo agli europei Hitler e Mussolini all’inizio piacevano molto. E condanno la UE per quello che ha fatto alla mia Grecia e ora sta facendo all’ Italia, Francia e Spagna, e non caccia l’Ungheria dall’accesso ai Fondi europei.

(Giuria: “Parla contro l’Unione Europea. Ci deve essere qualcosa di buono in quest’uomo”).

Orbàn: “Poichè il suo ultimo messaggio è contro l’Unione Europea, le accordiamo di scegliere come morire. Cicuta o Covid-19?”.

Socrate: – Proviamo una novità 😀 Covid-19. Contagiato da una pornostar vestita da infermiera a cui non è stato fatto il tampone.

Orbàn: “Le pornostar sono il nostro prodotto più famoso nel mondo. Ne otterremo pubblicità. Accordato”.

Socrate: – Ma la pornostar la scelgo io. Valentina.

Orbàn: “Ma è italiana”.

Socrate: – Come il suo amico Salvini. A cui verranno dati i pieni poteri visto che in Italia si arresta chi va a correre e non chi non fa i tamponi a chi ha i sintomi del Covid-19.

Facendo filosofia, l’ho detto, si diventa sempre un po’ veggenti.