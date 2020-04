I BAMBINI NON C’ENTRANO COI BAMBINI

DI ALESSANDRO GILIOLI

Questa storia dei bambini tuttavia va un po’ letta tra le righe. Nel suo reale portato semantico e politico, intendo dire.

Allora, lo sapete, io ho una bambina, con me tre giorni e mezzo a settimana, in questo periodo.

Quando non è qui, accumulo anche la spazzatura per non uscire. Ma quando è qui, da inizio lockdown, una brevissima uscita la facciamo quasi ogni giorno, nel quartiere. Diciamo massimo 3-400 metri. Arriviamo alla panetteria, sono i giorni in cui compro i giornali di carta essendo l’edicola di fronte al fornaio. Niente deviazioni, etc.

Per arrivare ai due suddetti esercizi, però, ci sono sia poliziotti, sia carabinieri, specie questi ultimi che hanno una stazione vicina. Li incontro sempre, insomma. Non mi hanno mai detto una parola né chiesto certificazioni.

Credo che qualcosa di simile sia accaduto a molti di quelli che, avendo bambini, qui mi leggono.

In altre parole, anche nelle scorse settimane c’era un diritto di fatto, consuetudinario, a uscire di casa col bambino.

Non ho letto che ci siano state multe a genitori a piedi con bambini, vicino a casa, facendo due passi per la spesa. Può darsi che qualche poliziotto sceriffo ne abbia fatte – chessò, magari in Campania dove c’è De Luca scatenato – ma credo che sia stato in vigore di fatto il diritto consetudinario a uscire brevemente di casa col figlio piccolo.

Allora a che cosa è servita la circolare del governo di ieri?

Si potrebbe dire: a ufficializzare la cosa e ed evitare vessazioni da parte di eventuali poliziotti sceriffi di cui sopra.

Può essere che sia solo così.

La mia impressione – non credo troppo dietrologica, semplicemente “politica” – è che abbia tuttavia un altro significato.

È infatti la prima decisione in assoluto, da inizio epidemia, che va nella direzione dell’allentamento anziché verso quella del restringimento. Non so se ci avevate fatto caso.

In altri termini, è il primo segnale verso la mitica “riapertura”, chiesta a gran voce da Renzi, Confindustria etc.

Ma non voglio qui fare polemicucce: è semplicemente oggettivo che c’è una parte di politica, di forze produttive e anche di Paese che spinge verso l’allentamento, e le pressioni di questa parte hanno convinto il governo a mandare il primo segnale in questa direzione. I bambini c’entrano pochissimo. Si può dire che li hanno usati per dare un messaggio politico, sempre senza polemiche.

Il che appunto pone la questione politica, quella dell’asticella, del balance. Il punto migliore di equilibrio tra l’obiettivo di ridurre al minimo i morti e l’esigenza di non ripartire economicamente dal X secolo.

Conoscete, credo, la mia posizione in merito, piuttosto “cinese”, piuttosto impressionata dagli infermieri in lacrime che ci implorano di fermare tutto, dagli epidemiologi che ci spiegano come fino all’arrivo del vaccino più gente esce più gente muore, magari anche dalle foto spaventose che ha fatto Sergio Ramazzotti nell’ospedale di Bergamo, quelle che abbiamo pubblicato sull’ultimo numero dell’Espresso (da cui ho tratto quella qui sopra). Ma è vero che se fossi un precario senza reddito forse ragionerei in modo diverso.

In ogni caso, la questione dei bambini non c’entra coi bambini.

È la questione dei tempi, dell’asticella, la grande questione politica delle prossime tre o quattro settimane.