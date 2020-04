ECCO COME SI FA POLITICA INTERNAZIONALE: DIMOSTRANDOSI SERI. QUALCOSA CHE NON SI VEDEVA DA UN PO’

DI LEONARDO CECCHI

Stasera Giuseppe Conte ha fatto qualcosa di importante.

È entrato nelle case non degli italiani. Ma dei tedeschi. Dei tedeschi di quella Germania governata da chi, ad oggi, si oppone a misure più aggressive e collettive per fronteggiare l’emergenza.

Attraverso una televisione tedesca ha parlato loro. Con calma, serietà. E con rassicurazioni: “L’Italia ha sempre pagato i debiti e sempre lo farà”, ha detto. Ed ha smentito l’idea secondo la quale i coronabond pagherebbero il debito italiano. Ma è stato anche fermo: l’Europa ci deve essere. E lo deve dimostrare oggi. Non domani. Ed ha ragione. Perché ricordiamoci che siamo uno stato membro, uno stato fondatore. E se la Germania non farà un passo indietro, il domani rischierà di non esserci.

È allora così che si fa politica internazionale.

Dimostrandosi seri. Costruendo una rete di supporto che va oltre i confini.

Dando l’immagine di un’Italia che con la testa c’è. Che prende seriamente il suo lavoro.

Un qualcosa, questo, che non si vedeva da tempo.

Da un bel po’ di tempo.