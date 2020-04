IL MONDO A.C. AVANTI COVID E IL MONDO D.C. DOPO COVID

DI GABRIELE BOJANO

Nessuno sa come e quando usciremo da quest’incubo collettivo, neanche il più bravo virologo del mondo. Tutti però sappiamo fin d’ora che quando arriverà quel giorno non avremo il tempo per gioire: saremo profondamente cambiati e affronteremo un nuovo stile di vita improntato al distanziamento sociale. Sarà come una data-spartiacque: da una parte il mondo avanti Covid (a. C.) fatto di assembramenti, teatro, cinema, applausi televisivi, musica dal vivo, baci e abbracci e dall’altra il mondo dopo Covid (d. C.) fatto di isolamento, silenzio, sospetto, chiusura sociale e scarsa affettività. Perché, ce lo ripetiamo per convincerci, nulla sarà più come prima. E questo maledetto virus segnerà per l’umanità intera una svolta epocale proprio come la venuta di Cristo sulla terra. Con un’unica sostanziale differenza: che Cristo venne per salvarci, il coronavirus per dannarci. 🥺