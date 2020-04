COSA RESTERÀ AI PIÙ PICCOLI DI CIÒ CHE STANNO VIVENDO?

DI ENRICA BONACCORTI

Noi ci meravigliamo, restiamo attoniti di fronte a un panorama inimmaginabile (se non a Bill Gates) perché noi ricordiamo, rimpiangiamo, confrontiamo… mi chiedo cosa rimarrà ai più piccoli, a chi sta crescendo in questi tempi e il primo mondo che gli entra negli occhi è senza abbracci, è un mondo con la mascherina. Non si vedono i sorrisi, niente baci né carezze. La scienza ci insegna che i primi anni di vita assorbono quello che ci circonda in anfratti del cervello che lo conservano, invisibile e intatto, condizionandoci anche a nostra insaputa per sempre. Ecco perché mi chiedo, sperando che la situazione non si prolunghi troppo, cosa rimarrà di tutto questo ai più piccoli.