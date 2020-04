COVID-19, TOSCANA, NUOVA ORDINANZA REGOLA USO TEST SIEROLOGICI

DI ENRICO ROSSI

Covid-19 | Con una nuova ordinanza regoliamo l’uso del test sierologico sui volontari e i lavoratori che assistono e proteggono gli anziani in fragilità, su chi lavora nelle farmacie, nelle carceri, nelle forze dell’ordine e nei vigili del fuoco. Per quello che riguarda i singoli cittadini, sarà possibile effettuare il sierologico su richiesta del medico o del pediatra di famiglia. Ricordiamo ancora che in caso di test sierologico positivo servirà comunque la conferma tramite il tampone, ma nel frattempo scatteranno le misure di quarantena. Infine, chiediamo ancora una volta a tutti quei privati che dispongono di kit sierologici di convenzionarsi con il sistema sanitario regionale per eseguirli secondo un programma di salute pubblica, altrimenti quell’esame svolto in privato non avrà valore e chiederemo alla Protezione Civile di requisire tutti quei kit in circolazione fuori dall’ambito pubblico per la evidente scarsità di risorse essenziali.