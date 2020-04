CRONACHE DAL FRONTE (PUNTATA 22)

DI AMEDEO RICUCCI

CRONACHE DAL FRONTE (puntata n.22)

“Io sono cresciuta a pane e solidarietà”. Devo ammettere che mi sono commosso, ieri, alle parole della signora Maria Pia che riempiva di buste cariche di coperte e generi alimentari la macchina di Renato, il mio amico dell’Associazione BAOBAB, per dare anche lei il suo piccolo contributo nel sostegno ai migranti in difficoltà. Mi sono commosso perché temevo che questo virus, costringendoci a stare in casa, ci facesse diventare tutti un po’ più egoisti e meno disposti nei confronti degli altri, tanto più se con un alibi perfetto come il distanziamento sociale prescrittoci per legge.

E invece no. Maria Pia, Iole, Sabina e Federico, Lorenza: io ho visitato solo quattro famiglie, ma sono state 70 quelle che hanno risposto all’appello di Renato; e la sua macchina si è riempita di pacchi fino al tettuccio, come nei film ( e nella realtà) le auto di noi meridionali che torniamo a casa, al Nord, dopo le vacanze estive al paesello natìo. “Non me l’aspettavo nemmeno io – è stato il commento di Renato – ho messo un post su Facebook, tre giorni fa, e adesso mi ritrovo con una lista di prenotazioni per un’intera settimana”. In alcuni casi, è stato tutto il condominio a mobilitarsi. E ogni inquilino ha contribuito con quel che poteva. Mi si dirà: è solo una minoranza. Ed io rispondo: sì, è vero, ma forse è la spia di un cambiamento di atteggiamento, nei confronti degli immigrati e, più in generale, del nostro prossimo, al quale finalmente si presta una maggiore attenzione.

A me è capitato spesso nelle zone di guerre che ho frequentato. Sono quelle le situazioni in cui la gente tira fuori il meglio di sé. Perché si è tutti nella stessa barca, tutti possibili bersagli, tutti allo stremo. Ad Aleppo, sotto le barrel bombs del regime che ci terrorizzavano tutti, è stata una famiglia siriana ad ospitarci in casa e a sfamarci. E ai forni il pane veniva regalato a chi non aveva da pagare. E’ questa la vera generosità.

Nei giorni scorsi si è fatto un gran parlare dei calciatori di serie A che si sono ridotti lo stipendio o degli stilisti e degli altri ricconi che hanno fatto in questi giorni delle donazioni importanti per il contrasto al Covid-19. Io li ringrazio tutti, ci mancherebbe. Ma al tempo stesso – e lo dico senza offesa – trovo che sia stata molto più generosa ieri la signora Lorenza, che ha dovuto chiudere la sua libreria e si è ritrovata perciò senza entrate, è stata costretta a chiedere la sospensione del mutuo per la casa, eppure ha trovato i soldi per far la spesa anche per i migranti che vivono all’addiaccio sotto la tettoia della Stazione Tiburtina. Oppure il signore anziano – il nome non lo so – che vive da solo ed è pure in difficoltà economiche, ma che ha contribuito con 10 euro alla spesa solidale fatta da Sabina e Federico.

Per questo ho deciso di dedicare agli amici del BAOBAB e alle tante famiglie romane che li aiutano nel loro lavoro un piccolo reportage che andrà in onda stasera, su RAI 1, in seconda serata, all’ interno di uno SPECIALE del TG1. E’ un omaggio dovuto, e non solo perché quella dei migranti allo sbando per colpa del virus “è un’emergenza nell’ emergenza a cui è il caso di prestare maggiore attenzione” – come mi fa notare Andrea Costa, che è il presidente del BAOBAB. Ma anche perché, secondo il mio umile parere, nel racconto di questa terribile pandemia i mass media mainstream hanno creato una gerarchia delle notizie dettata un po’ troppo dalle Autorità e dalla Politica. Col risultato che l’emergenza sociale, i lutti, il dramma degli ultimi, l’impegno dei tanti, sono finiti un po’ nell’ ombra, come se fossero meno importanti e in certi casi da silenziare. Io non ci sto.

N.B In foto il selfie di Renato con la signora Maria Pia che gli riempie la macchina di pacchi