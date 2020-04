LA SOCIETÀ CELLULARE

DI GILBERTO SQUIZZATO

Non sono medico né infermiere, non fabbrico mascherine né respiratori, non provvedo ai miei concittadini né beni alimentari né medicine. Il mio aiuto, in questi giorni così difficili, deve ridursi semplicemente alla più nuda assenza: devo stare da parte, per non recare danno come possibile veicolo del contagio o, peggio, come vittima da curare proprio mentre il sistema sanitario lombardo rischia il collasso.

Ma posso guardare, sentire, pensare, non solo guardare o immaginare le strade e le piazza vuote della mia città (in foto) come se fosse caduta la bomba al neutrone che lascia intatte le cose e annienta le persone. E condividere con voi, amici, qualche sommessa riflessione, per non smarrirci in questi giorni che non hanno avuto uguali nella nostra vita. No, il panico no. E neppure un fatalismo rassegnato. E forse dobbiamo anche sgombrare la mente da un immaginario catastrofico che finora abbiamo visto solo al cinema (americano, ma da loro è normale, anzi connaturato alla paranoia collettiva che vedi nemici ovunque) o nelle immagini di Chernobyl evacuata e abbandonata al suo destino.

Le emozioni sono importanti, possono aiutarci a resistere ma anche trascinarci in un gorgo di sentimenti nefasti ed esiziali: e anche i fantasmi sono decisivi, perché l’immaginario che si agita nel magma confuso della nostre sensazioni può avvelenare il nostro inconscio e privarci delle energie indispensabili a vivere quei sentimenti di fiduciosa speranza che oggi è per noi così decisiva. Non basta: anche una sana ecologia delle parole, un uso razionale del linguaggio, una misurata scelta dei termini che usiamo da soli, quando pensiamo, e anche fra noi (al telefono e nell’web) possono probabilmente aiutarci a non precipitare in uno sgomento passivo e rassegnato proprio nel momento in cui il meglio che possiamo fare è proprio tagliare i ponti (fisicamente) col resto del mondo, diventare delle isole segregate ed autosufficienti in uno sterminato arcipelago di eremi che possono mandarsi solo messaggi virtuali.

Credo anzitutto che dovremmo sgombrare la nostra mente da un fantasma: quello dell’assedio, del mostro tentacolare che cerca di ghermirci, dell’invisibile nemico che congiura contro di noi servendosi vilmente magari perfino delle persone che amiamo. E un retaggio secolare, anzi millenario, legato alle memorie spaventose della peste, che oggi però non ha nulla di razionale e nasce da una proiezione antropomorfa sul virus della nostra stessa immagine umana. Lo immaginiamo infatti inconsciamente come un essere dotato di una “volontà” maligna (il che ci fa capire quanto poco siamo diversi dai nostri antenati che durante ogni pestilenza evocaronoincubi diabolici vedendo il Male all’opera, o magari anche la Punizione divina…). Ma il virus non ha volontà: è un semplice microorganismo che “reagisce” all’ambiente in cui si insedia traendone la possibilità di sopravvivere: esattamente come facciamo noi con l’ambiente planetario (minerale, vegetale ed animale) al quale aderiamo come come tutti i parassiti.

Ma il virus non ce l’ha con noi. Il virus non sa neanche che esistiamo. Incontra organismi viventi e fa il proprio lavoro, innesca reazioni. Tutto qui. Solo operando con la fantasia possiamo farne un microscopico “nemico”, tanto più vile perché non possiamo neanche vederlo: ma questo non è vero. Io preferisco semmai assomigliarlo, per esempio, a una valanga: esiste, semplicemente esiste, e non esprime intenzione. Cominciano due fiocchi di neve, poi quattro, in progressione geometrica, e noi rischiamo di esserne travolti. Ma nessuno di noi attribuisce alla valanga un’intenzione funesta. Oppure paragono il pericolo del virus Covid-19 all’evento dell’Icmesa del 1976, che chi è giovane non ha vissuto come me: ricordate la nube tossica di Seveso che sparse diossina su vaste aree della Lombardia? Oppure, ancora: all’energia nucleare scatenata a Chernobyl (neanche questa si vedeva, se ne conoscevano solo gli effetti sui viventi). Abbiamo forse attribuito alla diossina o alla contaminazione nucleare un’intenzione cattiva? Abbiamo solamente cercato di metterci razionalmente in salvo di rimediare, per quando possibile, inferte da potenze fisiche, naturali prive di intenzioni malevole e distruttive. Perché dunque cadere oggi nella tentazione di far diventare il virus un “chi” mentre è solo una “cosa”? L’immaginario può fare brutti scherzi e, giocando sulla vulnerabilità ai fantasmi del nostro inconscio, fare di noi dei recettori passivi e indifesi di angosce irrazionali. Possiamo proprio noi, abitatori del XXI secolo, noi che esaltiamo la scienza e deridiamo i creduloni che quando scoppiarono le pestilenze si fecero sedurre da favole e miti ancestrali, precipitare in questa ingenuità che ci riporta all’epoche oscure che hanno preceduto quella dei Lumi? Non credo proprio: disponiamoci allora a un atteggiamento più controllato, più attento, più razionale. Che cosa possiamo e dobbiamo fare? Nient’altro che evitare di metterci sotto la traiettoria della valanga (gridando a chi è in pericolo di uscire da quella direzione di caduta della massa nevosa), chiudere porte e finestre per evitare che la nuova diossina ci entri in casa. E ovviamente così facendo non correremo certo il rischio di diventare vettori del Virus che non esprime intenzioni ma è solo, per sua natura, un opportunista che cerca di attaccarsi a un organismo che lo trattenga in vita. Su tempi brevissimi fa esattamente come l’edera o i funghi che impiegano anche secoli per depredare e soffocare l’albero sul quale hanno trovato l’occasione di attecchire.

Pensare in questo modo potrebbe anche produrre una disinfezione benefica del nostro vocabolario, e dunque dell’emozioni che le nostre parole veicolano. Mi permetto qui di fare due soli esempi di come il nostro linguaggio possa essere inquinato da un immaginario nefasto. Da qualche giorno assistiamo in tv allo spettacolo sicuramente triste della lunghe colonne dei camion militari che ogni giorno partono dal cimitero di Bergamo per portare le salme dei deceduti nei crematori di altre città, poiché quello della città non sa far fronte a un’emergenza fuori misura. Come hanno descritto questi cortei molti giornalisti televisivi? Li hanno definirti “macabri”, non “pietosi”. Capite bene che la prima parola offende le stesse vittime riducendole a fantocci della morte medievale negando loro il solo sentimento umano del quale avrebbero diritto se non agissero in noi dei fantasmi lugubri e irrazionali. Ma anche di un’altra parola stiamo abusando: nei fatti oggi non siamo “in guerra”, come troppi si sono abituati a dire. Semmai viviamo in una situazione di “emergenza globale”, come quando accade un terremoto che nessuno di noi immagina come un nemico, ma solo come un evento -a suo modo- solo fisico e naturale (come oggi il contagio è solo un evento biologico, anche se per noi negativo) .

Potremmo piuttosto dire che la nostra situazione ricorda solo alla lontana i tempi di guerra, perché a essere precisi non abbiamo un nemico che intenzionalmente ci aggredisce. Qualcuno direbbe che un uragano aggredisce la gente? Che uno tsunami è un nemico? Immagini antropomorfe davvero fuori luogo che contribuiscono a sovraccaricare i nostri discorsi di risonanze emozionali fuorvianti, che hanno l’effetto di moltiplicare paura e senso di impotenza. Ma a ben pensarci non è neppure vero che siamo come in tempo di guerra: la quale ha piuttosto creò occasioni e impose situazioni in cui, per esempio per salvarsi dai bombardamenti , la gente doveva cercare protezione collettiva nei rifugi, rinforzando il senso della vicinanza anche fisica; quando oggi, al contrario, la salvezza passa attraverso il distanziamento che isola e rompe la vicinanza reale.

Ci serve dunque capacità di ragionare freddamente senza cedere al panico e tanto mento all’insofferenza per la clausura di durata ancora incerta che ci è imposta da questa situazione di pericolo che finora non avevamo mai sperimentato: piangendo sì le vittime del Covid-19, ma senza abbandonarci a scriteriati ed esiziali sentimenti di terrore. Insomma, dobbiamo -se non fermare- almeno controllare questa “onda emotiva di massa” che potrebbe anche travolgerci se perdessimo il controllo collettivo del nostro raziocinio.

Ma abbiamo anche l’occasione, in queste settimane di isolamento forzato, di guardare dentro noi stessi e di considerare le mutazioni che questo evento produce sull’intera società, per tentare di capire se per caso questa condizione di prigionia forzata nelle nostre case non sia anche, magari, una metafora di ciò che da tempo stavamo vivendo, senza averne coscienza.

Che cosa sta facendo l’epidemia del Covid-19? Sta producendo due effetti simultanei e opposti su cui è bene riflettere. Da un lato infatti non fa che rendere ancora più esasperata (ed esasperante) la situazione di isolamento solipsistico che è diventata da tempo la cifra morale, la lunghezza d’onda esistenziale alla quale ci ha persuaso l’iperliberismo concorrenziale oggi vincente. Non è da anni forse la nostra una società “atomizzata” (o molecolare) ha disgregato le grandi “comunità di destino”, cioè le fabbriche sindacalizzate e solidali, le università come comunità di studio, i cortili sostituiti dai condomini della segregazione mono familiare, e così via? In questi giorni possiamo verificare di persona e non solo mentalmente cos’è (cosa sarebbe) una società di individui (o famigliole) divisi e dispersi, chiusi ciascuno nella propria cella. Paradossalmente questa che oggi viviamo, a causa del pericolo del contagio, è proprio la società “cellulare”: siamo ognuno chiuso nella propria cella, come autentici eremiti . Che strano! è la stessa parola che ci serve a designare il cellulare che sta sempre con noi e che al tempo stesso ci separa chi ci è fisicamente attiguo.

Al tempo stesso proprio questa segregazione obbligata ci consente di sperimentare che cosa vuol dire vivere a braccia vuote, senza un contatto, senza un abbraccio, se non immaginato o immaginario. I cori di quartiere che cantano Azzurro e l’inno nazionale, ma anche il diluvio di post e di filmati che straripa nei social, non manifestano proprio la sofferenza diffusa per questa malattia dell’isolamento che ci fa sentire troppo soli, troppo lontani dal destino di quegli altri che fino a ieri ci davano così fastidio? Non sono la prova del bisogno umano irrinunciabile dell’incontro reale, della ricostituzione di una pur minima di comunità di appartenenza? E la fatica dell’approvvigionamento alimentare, le lunghe file al supermercato per procurarci l’essenziale per vivere, proprio mentre dobbiamo stare separati l’uno dall’altro e protetti dalle mascherine, non ci rivelano di quanti beni accessori potremmo fare a meno (quelli per i quali investiamo risparmi e fatiche pur costruire la nostra individuale), quando invece per vivere basta meno e dell’altro (degli altri) irrinunciabile abbiamo bisogno? Basterà questo a farci recuperare il senso della nostra umanità, a convincerci che gli altri non possiamo e non dobbiamo vederli come con-correnti (avversari) ma come con-viventi (compagni, persone con cui condividiamo il pane)? Forse il Virus Covid-19 ci consentirà di rivedere noi stessi in una luce nuova.

Infine, eccoci all’altra grande incognità: il futuro della nostra economia. Sta dilagando il terrore di una ripresa stentata e faticosa quando l’emergenza sanitaria sarà finita, si profila la minaccia realistica che tante aziende non possano riaprire. Ebbene, constatiamo oggi -davvero un miracolo!- come si sia diffusa in pochi giorni in tutta la comunità azionale la pressante richiesta di un massiccio sostegno nazionale ai redditi individuali (la cassa integrazione per le aziende costrette a temporanea chiusura, i bonus baby sitter a favore dei genitori che non possono disertare attività di pubblico interesse, ecc.). Dunque la solidarietà anche economica è accolta adesso, di colpo, come un valore positivo, anzi la si rivendica con forza anche per le categorie (come gli autonomi) che già nel nome veicolano l’immagine di un’attività produttiva, commerciale e professionale condotta in solitudine, sul mercato di un’aperta e bellicosa concorrenza. E -clamoroso paradosso- sono proprio i sovranisti a lamentarsi più degli altri dell’insufficiente reciproca solidarietà dei paesi dell’Unione Europea che vediamo piuttosto blindati su stessi, salvo però chiedere ognuno, a gran voce, interventi comunitari a sostegno della vulnerabilità delle singole economie nazionali che rischiano di subire clamorosi e nefasti tracolli. E’ un’acquisizione culturale, direi perfino morale, che l’emergenza ci ha imposto.

Forse è tempo allora di riandare all’etimologia di un termine che da troppi tempi ha significato solo soldi, profitto, arricchimento. Economia, dice la parola greca, è “il governo della casa”. Ma di quale casa? quella comune o quella singola di un conglomerato enorme, informe e atomizzato, in cui ogni singola monade è in conflitto con tutte le altre? Usciti dal tunnel, sarà meglio che riflettiamo bene su ciò che la pandemia ci consente oggi di scoprire come valori irrinunciabili, anche in vista di un nuovo progetto politico solidale e corresponsabile del nostro futuro comune, non solo europeo. Greta docet.