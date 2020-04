Virus test-verità per politica e governi: paradossi Germania Usa e vergogna Brasile

DI ENNIO REMONDINO

Anche la Germania ha superato per numero di contagi la Cina, litiga sui Coronabond ma rassicura la Nato sul promesso aumento di spesa in armamenti. Usa, nuovo record di morti in un giorno per il coronavirus e a New York la protesta del personale medico che chiede più soldi e tutele per la sanità. Brasile, il folle Bolsonaro che sfida a cazzotti il virus contro il ministro medico.

Il lato oscuro della Germania. Con 84.600 casi di coronavirus, anche la Germania ha superato per numero di contagi la Cina, che attualmente ne conta 82.432. «Mentre l’Europa, divisa, continua a discutere e litigare sulle misure economiche da adottare per fronteggiare la crisi economica, la pandemia continua, infatti, ad avanzare e a mietere vittime», annota Avvenire. «Eppure, nonostante il momento, Il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas rassicura i partner della Nato che nonostante l’emergenza coronavirus la Germania rimarrà fedele al contributo di spesa promesso alla Nato in vista del 2%». Al tempo stesso però la Germania si oppone ai coronabond per aiutare i Paesi della Ue… CONTINUA SU REMOCONTRO: