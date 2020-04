DI ENRICO ROSSI

Di sicuro torneremo ad abbracciarci.

Nel tempo delle “passioni tristi” molti commentatori si esercitano a dipingere la crisi dopo la crisi.

Non mi riferisco tanto alla crisi economica e sociale che in effetti sarà davvero drammatica e a cui dovremo provvedere con strumenti e paradigmi nuovi e straordinari.

Mi riferisco piuttosto a coloro che si esercitano a prefigurare relazioni umane dove non ci saranno più contatti fisici, dove si continuerà a tenera la distanza e, peggio ancora, come alcuni teorizzano, non si farà più neanche all’amore.

Io invece penso che, una volta che sarà finita questa tragedia e che questo virus sarà sconfitto con l’aiuto della scienza e della solidarietà umana, ci sarà una vera esplosione di gioia e che torneremo a toccarci, ad abbracciarci e a fare tutte quelle cose che sono un bisogno insopprimibile di noi umani.

Le faremo come e più di prima e anche molto meglio, riscoprendo il loro senso profondo di calore, di condivisione e di passione gioiosa.