LE NOTIZIE DEL GIORNO 5 aprile 2020

DI MARINA POMANTE

Le notizie del giorno 5aprile 2020

Conte pronto al decreto liquidità, nodo riaperture. Il decreto liquidità, la scuola, l’estensione del golden power annunciata da Riccardo Fraccaro. Le prossime ore porteranno queste tre novità nell’azione anti-virus del premier Giuseppe Conte. La strada, però, resta in salita. E se da un lato il governo sembra imboccare la via di un pur non facile dialogo con le opposizioni, lo spettro di nuove tensioni, anche nella maggioranza, si affaccia sull’ipotesi di una task force sulle riaperture. Sullo sfondo, l’Eurogruppo di martedì dove è tutt’altro scongiurata la possibilità che sul tavolo finisca l’utilizzo del Mes. E il M5S già fibrilla.

Nel governo è partita la corsa contro il tempo per arrivare al Cdm già stasera. Ma il dl liquidità non è pronto ed è possibile quindi che la riunione slitti a lunedì.

Da oggi in tutta la Lombardia

c’è l’obbligo delle mascherine Con i dati sul contagio da Coronavirus in Lombardia “siamo in pianura e bisogna stringere i bulloni per cominciare la discesa”: ha iniziato così il presidente della Lombardia Attilio Fontana a parlare a Radio Padania della sua ordinanza che prevede l’uso di mascherina o comunque una protezione su bocca e naso per uscire di casa. “E’ un’iniziativa che ho deciso di fare sia dopo aver letto cosa fanno in altri Paesi stranieri sia parlando con i nostri scienziati come Pesenti. Certo – ha aggiunto – le mascherine risolvono il problema al 100%, i foulard al 30-40%” ma “piuttosto che niente è meglio piuttosto” ha concluso in dialetto

Coronavirus. Pasqua a porte chiuse, saltano novemila processioni Tanti sono i riti soppressi nelle 25 mila parrocchie italiane per via dell’emergenza Covid19

Settimana Santa, dalla Domenica delle Palme a Pasqua, domenica 12 aprile. Papa Francesco celebrerà la Messa per la Domenica delle Palme, il Giovedì Santo e la Pasqua in una basilica di San Pietro quasi vuota. La Chiesa cattolica oggi, domenica delle Palme, ha incoraggiato i fedeli a usare qualsiasi tipo di pianta in casa per una benedizione “virtuale”. Sospesi in vari Paesi, anche i riti della Chiesa copto-ortodossa.

Un bimbo cade dalla finestra e muore a Caserta. Un bimbo di 4 anni è morto stamani all’ospedale di Caserta dopo essere caduto ieri pomeriggio da una finestra al quarto piano dell’abitazione in pieno centro del capoluogo. Per la Polizia di Stato si tratterebbe di un incidente; disperati i genitori del piccolo. Secondo quanto riscontrato dai poliziotti del reparto Volanti e della Squadra Mobile della Questura di Caserta, il piccolo sarebbe caduto dopo essere salito su un tavolino, sul quale era solito disegnare, che era accanto alla finestra.

Nel mondo 1,2 milioni di casi

In Usa i morti sono oltre 8mila I casi di coronavirus nel mondo hanno superato quota 1,2 milioni, mentre il numero dei morti si avvia velocemente verso la soglia dei 65.000: lo rende noto la Johns Hopkins University. Nel suo ultimo bollettino l’università americana specifica che i contagi sono ora 1.203.099, i decessi 64.774 ed il numero dei guariti 246.893. Gli Stati Uniti guidano la triste classifica con 312.146 casi, seguono la Spagna (126.168) e l’Italia (124.632) Negli Usa è corsa contro il tempo per l’approvvigionamento di attrezzature mediche e dispositivi di protezione. Il governatore di New York Andrew Cuomo ha elogiato la Cina per aver facilitato una spedizione di 1.000 ventilatori , come ha affermato il presidente Donald Trump, gli Stati stanno facendo richieste gonfiate per le forniture e hanno suggerito di avere una mano nella spedizione. Cuomo ha riconosciuto di aver chiesto aiuto alla Casa Bianca e ad altri per negoziare i ventilatori. “Abbiamo dato al governatore di New York più di quanto nessuno abbia mai ricevuto da molto tempo”, ha detto Trump ai giornalisti di Washington. In Spagna il primo Ministro Pedro Sánchez ha affermato che la sua nazione “sta iniziando a vedere la luce alla fine del tunnel”. Ha dichiarato in un discorso televisivo che se le attuali tendenze continuano, gli esperti affermano che potrebbe esserci una riduzione dei contagi nei prossimi giorni. Sanchez è tornato anche ad affrontare la questione degli aiuti economici. “Le circostanze sono eccezionali ed esigono atteggiamenti risolutivi: o siamo all’altezza delle circostanze o falliremo come Unione. Abbiamo bisogno di una solidarietà decisa. Senza solidarietà non ci sarà coesione,senza coesione ci sarà disaffezione e quindi la credibilità del progetto europeo verrà gravemente danneggiata”. Così il premier spagnolo Pedro Sanchez in una lettera a Repubblica. In Brasile oltre 10mila casi Il Brasile ha registrato 1.222 nuovi casi di coronavirus in un solo giorno, portando il numero dei contagiati oltre 10.000, mentre ha confermato altri 73 decessi, facendo salire il bilancio delle vittime a 432. A renderlo noto il ministero della salute, secondo il quale il numero di casi positivi di Covid-19 ha raggiunto 10.278. Il Brasile si consolida così come il paese latinoamericano attualmente più colpito dalla pandemia. La Camera bassa del Parlamento brasiliano, con 423 voti a favore e uno contrario, ha approvato un emendamento costituzionale per un “bilancio di guerra”, che permetta di separare le spese legate alla lotta al coronavirus dal bilancio principale del governo e protegga l’economia del Paese. Giappone, più di 130 casi in 24 ore a Tokyo Tokyo, il più grande conglomerato urbano al mondo, sta registrando una preoccupante progressione nei casi accertati di contagio da COVID-19. Nelle ultime 24 ore per la seconda volta i casi rilevati sono andati in tripla cifra attestandosi in 130. Ieri erano stati registrati 118 casi. Il dato porta il bilancio della capitale nipponica oltre quota mille e questo sicuramente porrà ulteriore pressione sul primo ministro Shinzo Abe, che sembra riluttante nel proclamare lo stato d’emergenza sulla base della nuova normativa che egli stesso ha fatto approvare presso la Dieta proprio in vista dello sviluppo dell’epidemia. Intervenendo a una trasmissione televisiva, la governatrice di Tokyo Yuriko Koike ha detto di ritenere che “si sia entrati in nuove condizioni, in una nuova fase” nella quale “la massima priorità va data a salvare le vite umane, la seconda a prendersi cura dei malati gravi, la terza a evitare che il sistema sanitario collassi”. In Cina graduale ritorno alla normalità La diffusione della malattia si è ampiamente attenuata in Cina, dove sono stati segnalati i primi casi a dicembre. Il governo di Pechino ha detto domenica che circa 78.000 persone hanno visitato i cimiteri nella capitale cinese per “cerimonie di pulizia”, ​​in calo del 90% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Ai visitatori era richiesto di prenotare in anticipo per limitare i numeri e oltre 13.000 omaggi pagati online al defunto attraverso un portale che consente loro di accendere una candela, bruciare incenso e offrire vino e fiori, il tutto virtualmente.

Coronavirus, calano malati in terapia intensiva, è la prima volta Cala il numero delle persone guarite (- 242), aumenta il numero dei malati (+ 547), cala il numero delle vittime (-85). Per la prima volta, diminuiscono i malati in terapia intensiva. “Gli ospedali respirano” commenta Borrelli. Locatelli (Css): 30 mila morti evitate con misure di contenimento

Rioni affollati e troppi in giro a fare la spesa, controlli in aumento.

Il ministro della Salute Roberto Speranza è stato molto chiaro: al momento l’unica arma per ridurre il contagio è il distanziamento sociale. Eppure c’è ancora troppa gente in giro. Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha chiesto al prefetto di Napoli l’invio urgente di altre 300 unità di appartenenti alle forze armate per rinforzare i controlli nelle strade. A Torre del Greco si è registrato un “picco di 40 casi e una presenza irresponsabile e diffusa di persone nelle strade cittadine”. Così a Casoria, Afragola e nei quartieri centrali di Napoli. “È necessario richiamare ogni cittadino a comportamenti responsabili”, ha detto De Luca, “ma è necessario evidentemente un controllo più capillare e anche una attività repressiva”.