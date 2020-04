LETTERE DA UN PAESE CHIUSO. DOMENICA FUORI PORTA

Ci sono un sacco di cose di cui si dovrebbe parlare, anche oggi. Ma è domenica, nonostante tutto. Ieri ho portato la spesa a mia figlia. Ho incrociato sotto casa il suo compagno, terapia intensiva. Cerco di non fargli domande, perché vede i suoi una volta a settimana. Gli ho solo chiesto se avesse fatto il tampone. Mi ha guardato, da sopra la mascherina, e ha detto solo “No”. Se glieli facessero, ho pensato, non avrebbero più medici e infermieri, nelle terapie intensive. Tornando a casa ho visto l’Idroscalo, dove a primavera mi piace camminare. I cavalli che normalmente sono in un recinto vanno liberi, tra le panchine e i prati deserti. Mi è venuta in mente una poesia di Pasolini, che non descrive la rivincita della natura, ma la sconfitta dell’uomo. La scrisse ai tempi delle crisi petrolifere, ma ha qualcosa anche dei nostri giorni maledetti. Vorrei la leggeste in friulano -anche se c’è la traduzione in italiano -provando a pronunciare le parole, per quella che, potessi rubare qualcosa a Trieste, che è un’altra delle mie patrie, chiamerei la grazia scontrosa del friulano.

La recessione

I jodarìn borghèssis cui tacòns;

tramòns ros su borcs vuèis di motòurs

e plens de zòvins strassòns

tornàas da Turin o li Germàniis.

I vecius a saràn paròns dai so murès

coma di poltronis di senatòurs;

i frus a savaràn che la minestra a è pucia, e se c’ha val un toc di pan.

La sera a sarà nera coma la fin dal mond, di not si sentiràn doma che i gris o i tons; e forsi, forsi, qualchi zòvin

– un dai pus zòvins bons turnàas al nit –

a tirarà fours un mandulìn. L’aria

a savarà di stras bagnàs. Dut

a sarà lontàn. Trenos e corieris

a passaràn di tant in tant coma ta un siun.

Li sitàs grandis coma monds

a saràn plenis di zent ch’a vas a piè

cui vistìs gris, e drenti tai vuj

‘na domanda, ‘na domanda ch’a è,

magari , di un puc di bès, di un pissul plasèir, ma invessi a è doma di amòur. I antics palàs a saràn coma montagna di piera soj e sieràs, coma ch’a erin ièir.

Li pìssulis fabrichis tal pì bièl

di un prat verd ta la curva

di un flun, tal còur di un veciu

bosc di roris, a si sdrumaràn.

un puc par sera, murèt par murèt

lamiera par lamiera. I bandìs

(i zòvin tornàs a ciasa dal mond

cussì divièrs da coma ch’a èrin partìs)

a varàn li musis di ‘na volta,

cui ciaviej curs e i vuj di so mari

plens dal neri da li nos di luna –

e a saràn armàs doma che di un curtìs.

Il sòcul dal ciavàl al tociarà

la ciera, lizèir coma ‘na pavèa,

e al recuardarà se ch’al è stat,

in silensiu, il mond e chel ch’al sarà.

Rivedremo calzoni coi rattoppi

rossi tramonti sui borghi

vuoti di macchine

pieni di povera gente che sarà tornata da Torino o dalla Germania

I vecchi saranno padroni dei loro muretti come poltrone di senatori

e i bambini sapranno che la minestra è poca e che cosa significa un pezzo di pane

E la sera sarà più nera della fine del mondo e di notte sentiremo i grilli o i tuoni

e forse qualche giovane tra quei pochi tornati al nido tirerà fuori un mandolino

L’aria saprà di stracci bagnati

tutto sarà lontano

treni e corriere passeranno ogni tanto come in un sogno

E città grandi come mondi saranno piene di gente che va a piedi

con i vestiti grigi

e dentro gli occhi una domanda che non è di soldi ma è solo d’amore

soltanto d’amore .E gli antichi palazzi

saranno come montagne di pietra

soli e chiusi com’erano una volta

Le piccole fabbriche sul più bello di un prato verde

nella curva di un fiume

nel cuore di un vecchio bosco di querce

crolleranno un poco per sera

muretto per muretto

lamiera per lamiera

E i banditi avranno il viso di una volta

con i capelli corti sul collo

e gli occhi di loro madre pieni del nero delle notti di luna

e saranno armati solo di un coltello

Lo zoccolo del cavallo toccherà la terra leggero come una farfalla

e ricorderà ciò che è stato il silenzio il mondo

e ciò che sarà.

Pier Paolo Pasolini

E’ una poesia dell’ultimo libro di Pasolini, del 1974, quando le crisi petrolifere ci parlavano della fine del mondo. Quel libro raccoglie le poesie friulane de “La meglio gioventù” scritte tra il 1941 e il 1953 e la loro riscrittura, quando la fontana del suo paese che getta acqua di rustico amore, ha smesso di essere l’acqua più fresca del mondo. Ma non voglio portarvi in una gita in Friuli come fosse una distesa di sassi, è una terra di primule e temporali, di poesia e di musica. Vi regalo una canzone di Gigi Maieron, e si chiama Mago Tiraca. Racconta qualcosa che torna in mente il giorno in cui attorno al dito della vera nuziale c’è come un anello di freddo. La storia dell’oste che ha perso una gamba tagliando abeti e fa le previsioni del tempo con un dolore quasi infantile, in fondo alla gamba di legno. Era l’inno di uno spettacolo che facemmo con Mauro Corona, Franco Giordani e altri per aiutare la costruzione da parte dell’8° Alpini di una casa per grandi ustionati in Afghanistan, di cui vi ho già parlato. Ci sono registrazioni migliori, ma questa mi piace perché alla fine in un fotogramma si vede, accanto a Mauro, un nostro amico che non c’è più, Goio, portato via dall’unico male di cui avessimo paura, quella volta. Poi ci sono io che faccio finta di suonare, ma ho una giustificazione: bevevamo, durante lo spettacolo. Alla salute. A me un cabernet franc, per favore, e buona domenica a tutti.