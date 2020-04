DOPO LA FACCENDA DEL PIO ALBERGO TRIVULZIO: LA SANITÀ LOMBARDA, PURTROPPO, HA FALLITO

DI EMILIANO RUBBI

E insomma, si è scoperto che un primario era stato allontanato dal Pio Albergo Trivulzio, a Milano, perché faceva indossare le mascherine a medici e infermieri.

“Spaventavano i pazienti”, a quanto pare.

L’80% delle mascherine di cui la Lombardia necessitava era già stata spedito da Roma, assieme a cento medici, diversi respiratori e materiale sanitario, ma quel materiale non è mai stato distribuito, perché la società alla quale la Regione si era rivolta per occuparsi dell’acquisto e anche della distribuzione delle mascherine è risultata essere inesistente.

Tutto questo quando, in termini pratici, le competenze dell’acquisto del suddetto materiale sanitario sarebbero dovute essere a carico della Regione.

Del resto, già a febbraio, Fontana e soci erano stati abbondantemente avvisati dell’urgenza di comprare mascherine e materiale sanitario da una lettera dell’associazione dei medici di famiglia lombardi.

Lettera che non ha mai ricevuto risposta.

Nel frattempo, possiamo dire che ormai è chiaro ed evidente che il contagio, in Lombardia, si è amplificato attraverso gli ospedali e le case di cura, che spesso hanno fatto da vere e proprie incubatrici per il virus.

La sanità lombarda, insomma, quella che ci era stata venduta come “la migliore d’Italia”, purtroppo, ha fallito.

E non è una questione politica, eh.

Ad esempio, Zaia, in Veneto, ha fatto senza dubbio meglio del suo collega Fontana.

Ma è la sanità su base regionale, la vera sconfitta, in questa vicenda.

È il modello lombardo, che mescola pubblico e privato più di ogni altro, ad avere fallito.

L’altra sera ho sentito Gino Strada dire in tv: “Ai miei tempi c’era il ministro della SANITÀ PUBBLICA, non della salute”.

Ecco, il punto è esattamente quello: questa epidemia ci insegna che dobbiamo tornare ad occuparci della Sanità Pubblica.

Pubblica.

Come Stato.

Assieme.

Se ne facessero una ragione i leghisti.