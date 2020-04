LA POLITICA VERA

DI NELLO BALZANO

In questi giorni di riordino mi è capitata tra le mani una videocassetta di questo docufilm. L’ho digitalizzato e pubblicato sul mio canale YouTube per chi ha conosciuto Enrico Berlinguer, per chi ne sente parlare, ma non comprende l’importanza del suo essere stato un Politico fondamentale per questo Paese, per la sinistra e non solo.

Il suo ultimo comizio e le immagini di tristi giorni della nostra storia recente, il rispetto dei dirigenti del PCI, degli avversari politici, del mondo della cultura, di importanti leader stranieri, Yasser Ararat, Michail Gorbaciov, ma soprattutto l’affetto ed il dolore di milioni di persone comuni che hanno riempito la città di Roma, donne, uomini di tutte le età.