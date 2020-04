CORONAVIRUS, È GIOVEDÌ NERO. VITTIME IN AUMENTO. RESTEREMO A CASA FINO AL 2 MAGGIO

DI MARINA POMANTE

Ieri c’era stato un labile sentore di felicità per la discesa della curva epidemica, subito attutito dalla realtà delle dichiarazioni date dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli, che confermano ancora alto il numero dei contagiati. Il totale dei positivi al coronavirus, compresi morti e guariti, è di 143.626, con un incremento rispetto a ieri di 4.204. Sono 18.279 le vittime, con un aumento rispetto a ieri di 610. Mercoledì l’aumento era stato di 542. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. Sono 1.979 guariti in 24 ore per un totale di 28.470. I dimessi sono 28.470 (+1.979), mentre per il sesto giorno consecutivo calano i ricoverati in terapia intensiva: -88 per un totale di 3.605 pazienti.

Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, in conferenza stampa ha affermato che: “I pazienti in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi sono arrivati a 64.877, il 67% del totale: un dato cresciuto solo ad aprile dell’8%. Quindi c’è un calo della pressione sugli ospedali, assieme al calo dei ricoverati nei reparti o in terapia intensiva”.

Nelle ultime ore in Lombardia torna a crescere la curva dei contagi e dei decessi: i positivi sono aumentati di 1.388 persone, contro i +1.088 di ieri, mentre i decessi sono stati 300, contro i 238 dell’8 aprile, per un totale di 10.022 vittime in tutta la Regione dall’inizio dell’emergenza. In aumento, però, anche i dimessi, che sono stati 1.032, e in calo di 21 unità i ricoverati in terapia intensiva.

“Il presidente del Consiglio ci ha confermato che, ad oggi, non ci sono ancora le condizioni per far ripartire le attività sospese. Prima di tutto la salute dei lavoratori”. Lo conferma il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, dopo il vertice in videoconferenza convocato dal premier Giuseppe Conte, con le parti sociali, sulle misure di contenimento da mettere in campo per le attività produttive dopo il 13 aprile.

Si va infatti verso un prolungamento di 14 giorni delle attuali misure restrittive e di isolamento previste dal dpcm in scadenza il 13 aprile, con una probabile ulteriore proroga delle misure di isolamento a casa almeno fino al 2 maggio. Lo si apprende da fonti qualificate. Sarebbe inoltre in discussione l’eventualità che dopo Pasqua possano riaprire alcune piccole attività legate alla filiera agroalimentare e sanitaria, previo il rispetto delle misure di distanziamento.

La triste lista dei decessi tra i camici bianchi per l’epidemia di Covid-19 sale ad altre 2 vittime. Lo rende noto la Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo). I medici deceduti sono un odontoiatra e un chirurgo ospedaliero. Il totale dei decessi e 106.

Il ministro dell’Interno ha comunicato di aver concordato con il ministro della Difesa l’invio immediato, già nella giornata di oggi, di ulteriori 100 militari in Campania, per le specifiche esigenze dell’ Area metropolitana di Napoli. Il contingente integrerà il dispositivo delle Forze Armate già operativo sul territorio, per il concorso con le Forze di polizia nell’espletamento di compiti connessi al contenimento della diffusione del Covid-19.

Come indicano i dati del Viminale, oltre 10mila persone sono state i denunciate nell’ambito dei controlli sul rispetto delle prescrizioni per il contenimento del coronavirus. In particolare, 10.193 persone sono state sanzionate per violazione dei divieti anti-contagio, 62 per false dichiarazioni, 14 per violata quarantena. Complessivamente 286.912 i controllati. Gli esercizi commerciali controllati sono stati invece 99.223: 162 i titolari sanzionati, per 33 è stata disposta la chiusura.

Il Senato ha confermato la fiducia al governo sul decreto Cura Italia. Il testo, approvato da palazzo Madama con 142 voti a favore, 99 contrari e quattro astenuti, passa ora alla Camera. L’intera opposizione ha votato contro il provvedimento, lamentando la mancanza di un reale confronto sulle misure in esso contenute.