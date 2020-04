DI MARINA POMANTE

Le notizie del giorno 9 aprile 2020

Alle 17 si riunisce Eurogruppo. Conte: senza intesa ognuno per sé. A poche ore dall’incontro dell’Eurogruppo, l’Italia si prepara a vincere la sua battaglia. La scelta di una linea dura voluta dalla maggioranza, dovrebbe indurre i falchi ad acconsentire al fondo di solidarietà proposto dalla Francia, un fondo che verrebbe finanziato con debito comune europeo.

Boris non mollare”: messaggio di Conte a Johnson. “Possibile qualche allentamento entro aprile”

Boris, don’t give up!”. Boris, non mollare. Così il premier Giuseppe Conte si rivolge all'”amico” Boris Johnson nel corso di un’intervista alla Bbc, augurando al premier britannico di superare la malattia che lo vede attualmente ricoverato in terapia intensiva dopo aver contratto il virus, come riporta l’Adnkronos.

”Dobbiamo individuare alcuni settori che possono ricominciare la loro attività. Se gli scienziati danno il loro assenso, potremmo cominciare ad allentare alcune misure già alla fine di questo mese”. Lo spiega, nella stessa intervista alla Bbc pubblicata sul sito dell’emittente britannica, il premier Giuseppe Conte ribadendo come la guardia non sarà abbassata e spiegando che ”solo gradualmente” verranno messe in campo le riaperture.

Entra in vigore il decreto imprese.

l decreto imprese è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra quindi in vigore. Il decreto contiene misure sulle garanzie statali al credito alle imprese, il rinvio di alcune scadenze fiscali, l’estensione delle norme di golden power e la proroga dei termini processuali. Il decreto, che conferma in gran parte i contenuti anticipati dal governo, è suddiviso in sei capitoli, tra cui anche il golden power, le scadenze fiscali, la proroga dei termini processuali e altre disposizioni in materia di salute e lavoro.

Coronavirus in Italia, in vigore decreto Scuola: tutti ammessi alla Maturità. E Melania Trump chiama Laura Mattarella

Calano i malati ricoverati, anche quelli in terapia intensiva, aumentano i guariti in maniera netta (numero record), cala il numero di nuovi casi rilevati in rapporto al numero di tamponi. I dati italiani forniti ieri dalla Protezione Civile confermano, per il quinto giorno consecutivo, che la fase peggiore dell’emergenza coronavirus sembra essere passata. Intanto l’Oms ribadisce: “la politica dovrà valutare quali sono i rischi, la scienza consiglia estrema cautela”. Così Ranieri Guerra, vicedirettore generale Iniziative strategiche Oms.

La first lady americana Melania Trump ha parlato al telefono con Laura Mattarella, figlia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, offrendo “le sue sentite condoglianze per i molti italiani che hanno perso la vita per il coronavirus” e manifestando “ottimismo e speranza sul fatto che il trend positivo prosegua”. Lo ha reso noto la Casa Bianca.

500 milioni di persone a rischio povertà per effetto del coronavirus, dice Oxfam Se le stime si avverassero si tratterebbe di un passo indietro di dieci anni nella lotta alla povertà e di un passo indietro di 30 anni in alcune aree dell’Africa sub-sahariana

Contagi superano 1,5 milioni nel mondo. Negli Usa 2000 decessi

Trump: “Per far ripartire il Paese dobbiamo essere certi che la curva dei casi sia in discesa”.

In Giappone record di contagi Cina riattiva il 40 per cento dei voli.

In Giappone aumentano i contagi Oltre 80 mila morti nel mondo.

Il giorno peggiore per Stato New York: 779 morti Coronavirus,

Cina e Russia chiudono il loro confine

‘Vergognosi i toni di Die Welt’ Di Maio: ‘Berlino si dissoci’ Il quotidiano tedesco scrive che la mafia italiana starebbe aspettando i soldi europei. Il ministro: ‘Non chiediamo a nessuno di pagare i nostri debiti’

Usa: morta Linda Tripp, la talpa dello scandalo Lewinsky. Aveva 70 anni

E’ morta all’età di 70 per un tumore al pancreas Linda Tripp, la “talpa” dell’impeachment di Bill Clinton. Registrò le sue conversazioni con l’ex stagista della Casa Bianca Monica Lewinsky e poi le consegnò al procuratore indipendente Kenneth Starr, portando alla messa in stato di accusa di Clinton nel 1998. Clinton, poi assolto dal Senato, fu accusato di spergiuro per aver mentito alla nazione sulla sua relazione con Lewinsky.