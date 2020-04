C’È VICOFARO NEL CUORE DI PAPA FRANCESCO

DI LUCA SOLDI

È ormai indubbio che nel cuore di quel Papa venuto dalle periferie del mondo c’è una Parrocchia della Toscana. Di quella Piana che riunisce Firenze, Prato e Pistoia. C’è un luogo ch’è divenuto Santuario di Accoglienza, che vede l’impegno continuo, disinteressato, gratuito, nel segno della Parola di un parroco che spesso contro il volere dei potenti, di tanti distratti, ha deciso di accogliere l’invito, ormai lontano, delle stesso Papa Francesco a fare delle chiese, delle parrocchie, luoghi di umanità, di accoglienza.

Questo pronto soccorso che si apre gli scartati del mondo si trova a Vicofaro, una delle parrocchie più grandi della Diocesi di Pistoia.

Da anni il parroco, don Massimo Biancalani, affiancato da tanti volontari accoglie migranti e scartati da una società fatta di troppe indifferenze.

Li ha accolti nelle stanze della canonica, li ha accolti in ogni angolo dei locali parrocchiali, fino a quando, dal momento in cui sono entrati in vigore i famosi decreti sicurezza, pur di non mandarli nelle piazze, nella stazione della città di Pistoia, li ha accolti anche dentro la stessa Chiesa e anche nell’altra Parrocchia di cui ha la missione, quella di Ramini.

Li ha accettati a decine a centinaia, offrendo loro un pasto, un giaciglio, assistenza medica, legale senza far mancare neppure un sorriso, una carezza ed aggiungendoli a quelli di origine italiana già sosteneva facendo preoccupare tanti, troppi, anche fra quanti si dicono cristiani.

Oltre duecento hanno trovato un rifugio in quei luoghi che pur nell’emergenzialitá sono stati l’unica risposta ad una società che aveva solo respinto, scacciato, umiliato.

Adesso, proprio in occasione di questa Santa Pasqua, tutta particolare, Papa Francesco che già aveva avuto occasione di conoscere il sacerdote di Pistoia, ha voluto riconoscere con una generosa donazione, la vicinanza di don Biancalani agli ultimi degli ultimi.

A renderlo noto lo stesso don Massimo che si è detto orgoglioso e felice di questo riconoscimento “perché sentiamo la vicinanza del Papa” e perché questi soldi “ci permetteranno di fare lavori importanti”. I fondi sono arrivati con un bonifico firmato dall’elemosiniere del Papa, cardinale Konrad Krajewski, con finalità alle “strutture parrocchiali destinate al servizio dei poveri”.

I sentimenti di gioia son stati subito condivisi con i volontari della Parrocchia e con i tanti sostenitori ( parrocchie, circoli ricreativi, associazioni laiche e religiose, gruppi scout, Diocesi e singoli ) che da tutto il Paese in questi anni hanno sempre sostenuto la sopravvivenza di questa realtà.

E la notizia che sta facendo, adesso, il giro del mondo per queste attenzioni non nuove della Santa Sede e del Pontefice verso la comunità di Vicofaro non poteva che essere positivamente accolta dalle Diocesi della Piana e naturalmente dal Vescovo di Pistoia, Tardelli.

In una nota la Diocesi che nei giorni scorsi aveva contribuito alla sistemazione di un gruppo di giovani ospiti di Vicofaro in una più comoda casa di accoglienza in località Spazzavento distante pochi chilometri ha reso pubblica una nota nella quale si fa parte in causa accogliendo “con gioia la notizia, anticipata da don Massimo Biancalani “.

Malgrado molti quotidiani, anche autorevoli, abbiano voluto diffondere la notizia di un contributo importante l’importo della cifra donata dal Pontefice, in realtà, non sarebbe noto ma comunque si aggirerebbe in diverse migliaia di euro che consentirebbero di dare davvero una forte boccata di ossigeno a questa realtà così unica che vive praticamente di offerte, donazioni e di quanto di Massimo possiede.

Nessun commento da parte del sindaco di Pistoia, Tomasi che certo non ha mai manifestato simpatie per la struttura, tanto che in questo periodo di pandemia, per un alto tasso di contagio nella città, pur in assenza di riscontri, ha sempre indicato Vicofaro, la gestione della Parrocchia, come momento di disturbo e quindi da chiudere.

Nella foto un incontro di don Massimo Biancalani con Papa Francesco in occasione di un convegno sulle migrazioni