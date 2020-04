QUELLE FOSSE COMUNI NELL’ APOCALISSE DI NEW YORK

DI LUCIO GIORDANO

Credevamo che le immagini di Bergamo, la colonna di camion militari con dentro le bare delle vittime del Covid , fossero quelle che più di altre rendessero meglio la tragedia Coronavirus. Ci sbagliavamo. Ce ne solo altre, ancora più devastanti delle già devastanti foto scattate in Lombardia. Sono quelle di New York.

Nell’apocalisse della Grande mela si sono registrati migliaia di morti in pochi giorni, i camposanti non bastano più e allora si lavora a questo cimitero senza croci, ad Hart Island, al largo del Bronx. Fosse comuni per i morti di Cronavirus Un pugno nello stomaco. Le bare spoglie affiancate una all’altra stringono il cuore ma a Trump, quelle immagini riprese da un drone, quelle foto che farebbero piangere anche le pietre, evidentemente non fanno effetto. Con la consueta incoscienza parla già delle ripartenza economica della sua Grande America, senza piegare nemmeno per un istante le ragioni della politica e della economia a quelle del cuore.

Nella catastrofe sanitaria degli Stati Uniti, c’è insomma una nota stonata: il reazionario inquilino della Casa Bianca, testa d’ariete del liberismo più spinto, del capitalismo morente, delle multinazionali senza scrupoli e di una wall street che continua a volare alto come gli sparviero sulla preda.

E’ una ecatombe quotidiana, quella a cui si assiste negli Stati Uniti, che ha superato ormai la soglia dei 400 mila contagiati e di duemila morti al giorno. E siamo solo all’inizio. Certo, anche altri Paesi occidentali stanno vivendo lo stesso dramma degli americani: Germania, Inghilterra, Francia, per non parlare di Italia e Spagna. Ma nessuno ha un Presidente così dissociato dalla realtà. E da questa pandemia capace di mettere in ginocchio l’intero pianeta. Trump, insomma, oltre ad essere un problema per il mondo sta diventando soprattutto un problema per i suoi stessi connazionali, Che stanno morendo come mosche anche a causa di un sistema sanitario nazionale in pratica inesistente e rimesso in sesto solo quando il numero dei contagiati dava il senso immanente della catastrofe.

E sì, quelle foto delle fosse comuni, da oggi entreranno nei libri di storia, a dimostrazione che la sconfitta del liberalismo è ormai sotto gli occhi di tutti. E che l’America e il resto del mondo devono ritrovare quella pietà che per troppi anni hanno dimenticato per rincorrere un capitalismo cinico e baro. Maledetto. Che non riesce a far fronte ad una epidemia devastante, anche perchè curarsi è diventato ormai un lusso.