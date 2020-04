COSA NON STA FUNZIONANDO IN LOMBARDIA?

DI ALESSANDRO GILIOLI

C’è tutto un “qualcosa non sta funzionando in Lombardia”, e mi pare domanda lecita.

Io mi chiedo, e chiedo a quelli che professionalmente studiano queste cose come gli epidemiologi, se non si possa ipotizzare che quel “qualcosa” siano i due milioni e passa di lavoratori lombardi che si devono comunque spostare per aziende aperte, dato che appartengono al famoso codice o perché si sono autocertificate.

Agli stessi epidemiologi chiedo: in termini di estinzione rapida dell’epidemia, non sarebbe stato meglio un coprifuoco vero, alla cinese?

E agli economisti, che queste cose studiano: sicuri che il Pil tragga maggior vantaggio da una coda così cosi’ lunga che da un lockdown più duro ma meno lungo? I dati sulle città Usa durante la spagnola pubblicati dal Nyt dimostrerebbero che è meglio chiudere tutto un po’ che trascinare tutto più a lungo, per l’economia. È sbagliato?