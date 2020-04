I FATTI DELLA SETTIMANA

OSSERVATORIO INTERNAZIONALE

DI ALBERTO BENZONI





MONDO

Secondo Kristalina Georgeva, erede della Lagarde al Fmi, l’attuale crisi è molto più grave di quella del 1929. Perchè coinvolge praticamente tutti gli stati del mondo: 170 su 189 con il segno meno, di cui 90 hanno chiesto aiuto al Fondo perché in una situazione di generale emergenza (ciò che li rende, peraltro, incapaci di sottostare alle sue condizioni capestro). Perché, a esserne colpiti, sono i paesi emergenti e i paesi poveri. E, infine, perché regna la più grande incertezza sugli sviluppi della crisi e, soprattutto, sulla capacità di farvi fronte a livello internazionale.



MONDO

Secondo un articolista del Figaro, autorevole organo della destra liberale francese, la crisi del coronavirus si tradurrà in un trionfo della sinistra, socialista e ambientalista: nazionalizzazioni, centralità dell’investimento pubblico, liceità del deficit, ambiente, politiche industriali, attenzione alla domanda interna, attenzione alle disuguaglianze, reddito minimo garantito, il governo e il suo ruolo centrale nella soluzione dei problemi.



Abbiamo vinto; ma non ce siamo ancora accorti. Perchè non esistiamo; o perché siamo ancora affetti dalla malattia del sonno. Urge svegliarsi; perché in caso contrario a presentarsi all’incasso saranno i seguaci di Trump.



USA/MONDO





Non so voi ma io mi sono spesso domandato perché i pochi incontri internazionali destinati a discutere il “che fare” si siano regolarmente conclusi senza neanche uno straccio di documento conclusivo. Adesso lo so. E’ perché il segretario di stato americano voleva inserire nel comunicato finale le paroline “virus di Wuhan” e gli altri non ci stavano.



E’ vero: Trump si era impegnato a non usare questo termine dopo un colloquio con il suo omologo cinese; in cambio, vagonate di mascherine. Ma, evidentemente, l’impegno non è vincolante per i suoi tirapiedi.



L’ULTIMO DEI GIAPPONESI



Contrariamente a quanto ci ha raccontato e continuerà a raccontarci il trio Salvini/Meloni/ Berlusconi: il Mes non è stato al centro del dibattito dell’eurogruppo; oggi, chi lo richiedesse potrà fruirne senza condizioni (purchè dichiari che la somma richiesta serve a lottare contro il coronavirus); e il governo italiano ha detto e ripetuto, prima e dopo l’incontro, che non intende farlo, anzi che l’argomento non lo interessa.



Una questione di principio, non di numeri. Da una parte; ma anche dall’altra.



Significativo, a questo riguardo, l’allegato, la dichiarazione aggiuntiva inserita nel testo dal primo ministro olandese Rutte ”per questa volta, va bene; ma dopo tutto dovrà tornare come prima”.



Una voce dal sen fuggita, a rivelare i futuri disegni dell’ordoliberismo? Oppure l’ultimo colpo sparato a salve dall’ultimo dei giapponesi?



E’ la seconda che ho scritto.



UNTORI IMMAGINARI E UNTORI VERI



Da tempo, e ancor più oggi, Netanyahu si presenta come l’unico leader in grado di proteggere Israele dai pericoli che lo minacciano (e di renderlo grande). Un asso nella manica, tirato fuori oggi, nei confronti del coronavirus; e dei suoi possibili untori. I palestinesi e i loro oggettivi complici. E con la possibilità di ricorrere allo Shin Beth; padrone di tutte le tecniche necessarie alla bisogna.



Ma poi le cose hanno preso una piega diversa; anche se non del tutto imprevista. Perché a diffondere la pandemia sono stati gli ebrei ortodossi che, in nome della Torah, rifiutano di assoggettarsi alle misure di quarantena, così da propagare il morbo. Ebrei ortodossi i quali sono tra i principali sostenitori di Bibi; nel paese e alla Knesset.



A completare il quadro, un rovesciamento dei ruoli; sono i palestinesi a temere per il ritorno, in occasione delle festività pasquali, dei loro connazionali che lavorano in Israele. Perché il contagio è, almeno per ora, più diffuso in Israele che nel West bank o a Gaza. In una situazione peraltro destinata a mutare rapidamente; e con effetti del tutto imprevisti.



Per inciso , tra i principali sostenitori di Bolsonaro e della sua linea negazionista ci sono i gruppi evangelici, tuttora impegnati in manifestazioni collettive a suo sostegno; e, come tali, veicolo del morbo.



ITALIA: LA MAFIA E’ STATO



La, anzi le mafie, stanno organizzando la distribuzione di generi di prima necessità nelle città. E, almeno questo è il parere unanime dei responsabili nazionale e locali della Dia, oltre che del procuratore Gratteri, fanno prestiti a condizioni favorevoli, sostengono imprese in difficoltà, se ne impadroniscono e ne creano di nuove e via discorrendo.



E’la strada aperta per la costruzione di un consenso. Quella che, nei regimi autoritari e corrotti del Medio oriente ha aperto la strada a movimenti politici di massa come i Fratelli musulmani, Hamas e soprattutto Hezbollah.



In Italia lo stato, almeno al Sud, non è autoritario e forse non è particolarmente corrotto; ma, almeno al Sud, è inesistente. E, allora, può succedere di tutto.



ITALIA, O DI QUA O DI LA’



Le vicende di questi ultimi giorni hanno fatto tramontare definitivamente l’illusione o l’imbroglio dell’”unità nazionale di fronte alla crisi”.



Non ci poteva essere alcuna unità quando il governo e in particolare il presidente del consiglio venivano continuamente svillaneggiati come incapaci, asserviti all’Europa, alla Cina e quant’altro. Non ci può essere alcuna unità quando la destra: chiede una riapertura praticamente indiscriminata delle imprese e lo sblocco dei cantieri ponendo (proprio come fa Trump) gli interessi dell’economia al di sopra delle esigenze della salute; apre, sul terreno sbagliato, una polemica frontale con l’Europa; condanna, e nei modi più beceri, il reddito di cittadinanza e qualsiasi misura tendente alla redistribuzione del reddito; e, in linea generale, indulge alla linea degli attacchi personali e del processo alle intenzioni.



Quindi, da allora in poi o di qua o di là. Senza nessuno sconto allo schieramento di cui facciamo parte el governo che lo rappresenta.



UE, GLI AIUTI ALLE PERSONE



Sono molto meno consistenti dei fondi stanziati come garanzia alle imprese. 70 miliardi in Germania (4.5% del Pil), 45 in Francia (1.8 %), 25 in Italia (1.4%), 18 in Spagna (1.8%) ma 330 in Giappone (7%). Dalla Bce 1050 miliardi (Le Monde 9/4).



UK E I LABURISTI



Con l’avvento del nuovo leader, Keir Starmer (un “liberal” aperto però alle ragioni della sinistra), la Fabian society si interroga sulle ragioni della sconfitta di Corbyn; e le riassume nella debolezza della sua leadership e nella qualità del suo messaggio.



Curiosamente (tenuto conto del fatto che Starmer è un “remainista” convinto e così pure, credo la Fabian society) il tema non è al centro della riflessione. Mentre lo è la tonalità del messaggio più che la sua natura. Bene lottare contro il militarismo, l’imperialismo e il neoliberismo; male dare l’impressione di contestare la democrazia liberale. Benissimo il programma (tra l’altro condiviso dagli elettori laburisti; in un recente sondaggio il 91% è per la nazionalizzazione dei servizi pubblici, poste, energia, ferrovie, acqua; l’84% è per la gratuità dell’accesso all’università, il 56% per la banda larga per tutti e il 48% per l’abolizione delle scuole private) ma senza colorare di statismo la spinta egualitaria.



Se le cose stessero in questo modo (e la Fabian society è un centro culturale seri ed equilibrato e serio) non sarebbe difficile rimediare, Se…





USA, LA CRISI E COME COMBATTERLA



Per numero di disoccupati ci si avvia superare i livelli massimi raggiunti nel 1929. Contromossa di Trump; consentire emissioni più inquinanti alle auto, costeranno così meno e potranno portare fuori mercato i concorrenti europei.



DISARMO



Sta per essere cancellato l’ultimo degli accordi conclusi con la Russia dalla seconda metà degli anni ottanta ai primi anni novanta: quello che tende a limitare la possibilità di una guerra scatenata per ragioni accidentali.



Esultano i repubblicani: “Così i russi cesseranno di spiarci dall’alto dei cieli”. Obbiettano gli altri: “ma i nostri voli sulla Russia sono tre volte più numerosi”.



Cesserà, un giorno, questa follia?



Forse; ma non prima del 3 novembre.