INTERVISTA AL DOTT. ENNIO VOLPE, PARTITO DAL SUD A 68 ANNI, PER CURARE I MALATI COVID DEL CENTRO-NORD

DI PATRIZIA ING.LASSANDRO



Abbiamo a lungo immaginato gli eroi quasi come figure aleatorie, spesso coincidenti con i personaggi cinematografici. Oggi, invece, diventano reali ed indossano un camice bianco. Rischiano la salute e la vita pur di curare gli ammalati. Uno di questi è il Dottore Ennio Volpe che all’età di 68 anni decide di partire volontario con la task force della protezione civile. Da Ginosa, comune in provincia di Taranto, va volontario nei reparti covid 19 delle Marche per curare gli ammalati. Un gesto di grande coraggio, considerando che a 68 anni il virus diventa particolarmente aggressivo.

Chi è il Dottore Ennio Volpe e perché ha deciso di partire volontario per curare i malati di Covid 19 del centro-nord?

“Come tanti medici in Italia e nel mondo, già per il fatto di essersi iscritti alla Facoltà di Medicina e aver prestato Giuramento di Ippocrate, ho fatto una scelta, quella di aiutare gli altri. Nel mondo del volontariato ho fatto molte missioni, oltre a fare il medico di famiglia e il ginecologo. Dieci anni fa sono stato insignito, per aver svolo la mia professione per 10 giorni e 10 notti durante il terremoto di Abruzzo dell’aprile 2009 a Onna. Quando aiuti gli altri comprendi quanto alto è il valore della medicina. Ho anche fatto volontariato quando, anni fa a San Giovanni Rotondo il Papa Ratzinger innalzò Padre Pio a Santo,durante il sinodo dei giovani a Roma al circo massimo e tantissime altre volte.

Il volontariato ce l’ho nel sangue, quindi non appena ho saputo che la Protezione Civile cercava medici volontari per curare i pazienti ammalati di covid 19 e che avevano aderito appena 200 colleghi a mezzogiorno, alle ore 16,00 del pomeriggio ho presentato la domanda e sono entrato tra i primi trecento della graduatoria stilata. Di domande in tutto ne sono arrivate 7800, quasi 8000 ed io adesso sono qui a Macerata, in questo momento affiancato da un collega che viene da Rieti e da un altro che viene da Andria. Otto giorni fa ne erano partiti ventuno, poi 76. Noi siamo arrivati il giorno 8. Sono partito da Bari con Freccia Rossa e sono arrivato a Roma dove la Protezione Civile ci ha smistato nelle diverse regioni. Su 83, 20 li hanno mandati in Lombardia, 18 in Piemonte e 12 nelle Marche. Qui Bertolaso, seppur positivo al covid ha coordinato i lavori per la realizzazione di un reparto coronavirus. Io adesso presto servizio sul territorio. So benissimo che qui posso perdere la vita, ho fatto già il testamento. Speriamo che vada tutto bene.”

Come sta vivendo questa emergenza e questa esperienza?

“Benissimo perché ho trovato ottimi colleghi, con i quali quando torniamo da prestare il nostro servizio medico, condividiamo le nostre esperienze in momenti conviviali.Piccole cose che ci aiutano a essere più coraggiosi. Poi vediamo la vicinanza della gente che quando ci vede trova conforto in noi”.

Come si svolge la “giornata tipo” di un medico che opera in prima linea contro il virus?

“Ho due colleghi di Bari che sono entrati direttamente a operare nella Sala Covid che hanno inaugurato appena tre giorni fa, qui nella città di Macerata e dove io avevo chiesto anche di andarci, però per motivi organizzativi interni è stato scelto per me il territorio. Mi hanno munito di una 600 e con questa parto la mattina dalla Domus dove ci ospitano a Macerata e mi reco presso le RSA. Il mio ruolo è di supporto ai colleghi medici che stanno all’interno di queste strutture.

Oggi ho iniziato alle 8.00 di mattina, giorno di Pasqua ed ho finito alle 12,30. Sono tornato alla Domus dove ho pranzato insieme ad altri colleghi, con i quali ci confortiamo e domani riprendo la mia macchinetta e ricomincio con le mie visite mediche”.

C’è qualche paziente la cui storia o il cui percorso l’ha toccata particolarmente?

“Non c’è un solo paziente che non sia affetto da covid che non mi tocchi l’animo a prescindere dall’età. Vedere, quando, entro nel reparto dagli occhi di questi anziani la speranza e scorgere un sorriso che ti viene trasmesso dalle pupille, mi aiuta nella professione.

Posso dire che questa mattina mi sono affacciato nella stanza di un RSA e l’assistenza è fantastica. Ci sono infermieri pronti a tutto, personale sanitario eccellente con cui ho da subito collaborato pienamente. L’esperienza che ho è tanta anche in queste strutture”.

Può dare un consiglio a chi in questo momento sta in casa?

“Per le persone che sono a casa rivolgo un invito a rimanere ancora a casa e per combattere la solitudine usare tutti i mezzi che abbiamo a disposizione tipo whatsapp, la televisione, i libri e sentire telefonicamente parenti e amici, proprio per non cadere nella depressione. Se possibile non guardare sempre le brutte notizie. Non farsi prendere da quell’ansia di apprendere ogni notizia perché si può cadere in un circuito che può portarci a deprimerci. Quindi, un po di televisione va bene. Ma soprattutto bisogna avere fede, grande speranza e per chi è cattolico e Cristiano come me, pregare come faccio io tutte le mattine e mezzogiorno, perché so benissimo dove sto andando e cosa rischio. Nel terremoto di Abruzzo sapevamo come affrontare le situazioni di emergenza nelle tende da campo, qui adesso si va incontro a un virus cattivo, ma cattivo, cattivo, di cui purtroppo la prevenzione per adesso è l’arma più importante che abbiamo per combatterlo”.