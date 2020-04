CORONAVIRUS, SUPERATA QUOTA 20MILA MORTI. LA PROTEZIONE CIVILE: “SIAMO ANCORA IN FASE 1”

DI MARINA POMANTE

Sono 20.465 le vittime dopo aver contratto il coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 566. Ieri l’aumento era stato di 431. I Casi totali 159.516 (+ 3153 rispetto al dato del giorno precedente). Il numero dei guariti è di 1224, per un totale di 35.435.

Il numero è ancora alto. Giovanni Rezza dell’Istituto superiore di sanità e componente del Comitato tecnico-scientifico è intervenuto durante la conferenza stampa della Protezione Civile: “Siamo ancora in fase uno, non c’è dubbio. Segnali positivi ci sono ma il numero dei morti è ancora elevato perché è da attribuire a contagi precedenti. I numeri diminuiscono lentamente perché si riferiscono ai contagi”.

Nel Comune di Milano registrati 296 casi di positività in più rispetto a ieri: il totale sale a 5.857

A Como 91 positivi in più, totale 2.015, a Varese 48 (1.711), a Monza 81 (3.720), a Milano 481 (14.161), a Lodi 16 (2.559), a Pavia 60 (3.193), a Sondrio 76 (796), a Lecco 30 (1.911), a Bergamo 82 (10.391), a Brescia 100 (10.968), a Mantova 85 (2.571), a Cremona 224 (4.945)

In Lombardia 33 pazienti in meno in terapia intensiva rispetto ai giorni precedenti. 956 persone dimesse dagli ospedali. Sono stati effettuati 5.260 tamponi, per un totale di 211.092

In Lombardia nelle ultime 24 ore 1262 positivi in più, per un totale di 60.314. I decessi sono stati 280, il dato complessivo dei morti sale a 10.901

In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 2213 casi positivi al

Covid 19. Rispetto a ieri si registra un aumento di 53 casi. Nel numero dei casi

positivi sono compresi anche 224 pazienti deceduti (+12 rispetto a ieri).

Sono 270 i casi positivi di coronavirus in Basilicata. La task force regionale comunica che “in tutta la giornata di ieri sono stati effettuati 190 test per l’infezione da Covid 19, di cui 186 sono risultati negativi e 4 positivi”. “Ai 270 positivi – continua la task force – vanno aggiunte 18 persone decedute e 31 persone guarite”.

Per il quarto giorno consecutivo è calato il numero delle persone ricoverate nelle terapie intensive degli 11 ospedali ‘Covid-19′ delle Marche: oggi sono 108 i pazienti ricoverati. E’ quanto emerge dall’aggiornamento quotidiano del Gores, il gruppo operativo regionale che coordina l’emergenza.Tra i 5.381 contagiati in tutta la regione (-122) ci sono anche 2.013 persone in isolamento domiciliare (+38). Le vittime sono state finora 713.

Per l’Oms: “Portare la mascherina diventerà la norma”

Oggi il messaggio del Ministro della Salute Speranza: “I sacrifici hanno salvato tantissime vite”

“I campionati ripartiranno quando ci saranno garanzie per la tutela della salute dei giocatori”. Così ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, che è intervenuto a Sky Calcio Club. “Entro fine aprile dovrebbero iniziare i controlli medici sugli atleti, poi a seguire riprenderanno gli allenamenti”