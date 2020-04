GRAZIE GOVERNO, GRAZIE ITALIANI, PER COME STIAMO REAGENDO AL CORONAVIRUS

DI MASSIMO RIBAUDO

Potevamo fare il coprifuoco in Italia come chiedeva Salvini e coloro che gridavano “facciamo come in Cina” (dimenticandosi che 2 miliardi di cinesi stavano a produrre e aiutare lo Hubei)?

No. Non potevamo.

E ce lo dimostra il Texas.

Queste sono le file per il cibo nella sola città di San Antonio.

Con i soldati americani che sono “un pelino” superiori di numero ai nostri.

Ricordate. Se dal numero delle vittime estrapoliamo quelle della Lombardia (luogo della terra con maggior tasso di mortalità del Covid-19) siamo tra le nazioni più capaci di reagire al virus del mondo.

E di questo ringrazio tutti noi e il Governo Italiano.