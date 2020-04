DI MASSIMO RIBAUDO

La sicurezza del potere e il dubitare, riflettere, dello scienziato.

Non guardate solo Trump, non guardate solo Fauci.

Qui ci sono simboli eterni: politica e scienza. E la scienza non potrà mai essere al posto di Trump, perchè DEVE avere l’atteggiamento di Fauci. Fauci non potrà mai essere un politico. Perchè è giusto che dubiti.

Una fotografia straordinaria