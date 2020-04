CORONAVIRUS, IN CALO VITTIME E CONTAGIATI. CAOS GOVERNO REGIONI

DI MARINA POMANTE

Dai dati della Protezione civile si registra il calo dei contagi in Italia. Sembra che i pazienti più gravi siano in calo costante da 10 giorni: è l’unico trend positivo che gli esperti ritengono veramente consolidato.

Oggi è il giorno della riapertura di alcune attività voluta dal governo, tra cui anche librerie e cartolerie.

Ma ancora in alcune regioni permane il lockdown dovuto alla bufera scoppiata tra l’esecutivo e i governatori regionali di Lombardia, Piemonte, Campania e Sardegna, che hanno annullato il decreto del governo e imposto il prolungamento delle restrizioni fino a fine mese.

Intanto, proseguono le indagini per le morti nelle case di cura del Milanese. Molto gravi anche gli effetti della pandemia sull’economia mondiale e nazionale: per il 2020 il Fondo monetario internazionale ha previsto un calo peggiore di quello della crisi del 2008.

Stando ai dati della Protezione civile, sono 104.291 le persone sottoposte al test e attualmente positive al virus (675 in più rispetto a ieri). Di queste, 3.186 sono in terapia intensiva, 74 in meno rispetto a ieri. I morti sono 21.067 (602 in più nelle ultime 24 ore). Sono invece 37.130 le persone guarite o dimesse dagli ospedali (1.695 in più rispetto a ieri). Le persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia sono 162.488.

Altri sei medici hanno perso la vita per l’epidemia di Covid-19. Lo ha reso noto la Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), che aggiorna costantemente la lista dei decessi includendo medici in attività, medici pensionati e medici pensionati richiamati in attività o comunque impegnati nell’emergenza. Il totale dei morti tra i camici bianchi sale così a 115. Sono deceduti Fabio Rubino (medico palliativista), Giovanni Stagnati (odontoiatra) e Giovanni Delnevo (cardiologo), Luigi Ciriotti (medico di medicina generale in pensione), Sebastiano Carbè (medico pensionato non in servizio, ex dirigente medico pronto soccorso) e Maurizio Bertaccini (medico di medicina generale

Ieri record di sanzioni per la Pasquetta: sono state oltre 16mila. E il Vaticano proroga il lockdown fino al 3 maggio.

Il coronavirus ha fatto un’altra vittima tra i sacerdoti che sono in prima linea nell’emergenza. Si tratta del parroco di Voghera, don Enrico Bernuzzi. Aveva 46 anni e nella triste Spoon River dei decessi da Covid-19 è tra i preti più giovani a non aver vinto la battaglia contro il virus.