CORONAVIRUS, ANCORA MENO VITTIME E CONTAGI. ALLO STUDIO LA PARTENZA DOPO IL LOCKDOWN

DI MARINA POMANTE

In flessione la curva epidemica

nazionale dei contagi totali giorno dopo giorno, si scende, +1,6% contro il +1,8% del giorno precedente. È un dato molto positivo, dopo la ripresa del numero dei test tampone diminuito in corrispondenza delle festività pasquali. Il totale dei positivi è 165.155, con 105.418 infezioni in corso, 38.092 guarigioni e 21.645 deceduti. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 578 (contro i 602 di ieri),

Per il dodicesimo giorno consecutivo calano i ricoverati in terapia intensiva: oggi 3.079 contro i 3.186 di ieri.

In significativo ribasso anche i ricoverati con sintomi: 27.643 (-368), mentre i positivi in isolamento domiciliare sono a oggi 74.696 (+1.602 rispetto a ieri).

Positiva la tendenza in Lombardia: la curva epidemica segna +1,3% (ieri +1,6%). Il totale dei contagiati è 62.153 con 827 nuove infezioni (1.012 il giorno precedente). I tamponi esaminati sono stati 6.828 (solo 3.778 ieri). In calo (-48) le persone in terapia intensiva e i ricoverati (-48).

Con la morte di un chirurgo del Policlinico Sassarese di 72 anni, sale a 121 il numero delle vittime totali di coronavirus tra i camici bianchi

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, su oltre 600 Residenze sanitarie assistenziali controllate dai carabinieri del Nas, il 17% presentava irregolarità relative alla gestione delle procedure e degli spazi riservati a possibili casi di positività per il Covid-19 o alla formazione di operatori e la dotazione di dispositivi protettivi

Continua a lavorare alacremente la task force guidata dall’ex CEO di Vodafone Vittorio Colao. Nel pomeriggio si è svolta una nuova videoconferenza per avviare il suo lavoro. Al momento si stanno raccogliendo tutti i dati disponibili: da quelli epidemiologici a quelli sul livello di rischio delle attività lavorative che sta conducendo l’Inail. Ricordiamo che l’organismo ha il compito di individuare e indicare al governo le soluzioni per la ripartenza dopo il lockdown