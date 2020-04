COSA È SUCCESSO IN PIEMONTE NELLA GESTIONE RESIDENZE ANZIANI DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA?

DI NICOLA FRATOIANNI

Cosa è successo in Piemonte in queste settimane di emergenza sanitaria nella gestione delle residenze per gli anziani, con un prezzo in vite umane altissimo?

Il governo della Regione fa una delibera che invitava le Rsa piemontesi ad ospitare pazienti positivi al Covid19. E nonostante la delibera fosse arrivata da settimane alle Asl e alle Rsa, la giunta di Cirio arriva a negarne l’esistenza.

Questa delibera folle, che metteva a rischio gli ospiti delle RSA, riappare magicamente solo dopo una strenua battaglia del nostro capogruppo in Regione Marco Grimaldi.

Vogliamo che sia fatta chiarezza.

Presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro della Salute affinché siano attivate le necessarie ispezioni su troppi aspetti poco chiari, su vicende denunciate dalle organizzazioni sindacali, dai medici e dalle famiglie delle vittime, e sia fatta chiarezza fino in fondo.