NON SCARICATE GRATIS I GIORNALI. LEGGETE IL RIASSUNTO QUI

DI LUCA MARTINI

Inutile danneggiare i quotidiani scaricandoli gratis da compiacenti server. Oggi per Notizie Qualunquiste bastano questi pochi cenni

1. POLITICA PURA Giuseppe Conte da grande statista di Apulo Vattelapesca è tornato l’avvocato giallorosso (sic, con riferimento alla Roma?). Finirà impiccato al Mes.

2. GESTIONE DELLA CRISI È inutile nominare 200.000 consiglieri o consigliori se si vanno tutti sui piedi. Anche se si mettessero d’accordo su come testarci con una app da fantascienza non potrebbero perché non riescono a contare i malati i contagiati ecc ecc ecc

3. PIL E DINTORNI Bisogna dare una bella sgasata all’acceleratore della Ferrari, siamo lenti, troppo lenti, e pazienza se il motore è collegato a un timer con l’esplosivo.

4. CIFRE DEL MASSACRO Inutile credere a numeri farlocchi o a leggerli impilati come cadaveri sul colonnino sopra sotto di fianco a lato a destra e a sinistra di punta di piatto di sghimbescio di traverso all’articolo principale che sostiene tra l’altro che i numeri sono farlocchi. Lo stesso Grande Matematico Lombardo Gallera ha detto che è opportuno tornare agli affari (non ha più reagente per i tamponi)

5. SCIENZA Sì il covid 19 è contagioso. Lo ripete con le medesime parole da tutte le parti e in ogni box libero o riquadro o ingrandimento una schiera di virologi epidemiologi statistici medici giocatori d’azzardo taxisti ufologi ecc ecc ecc

6. CULTURA Il rapper Furio ha approfittato della quarantena per ridipingere il soggiorno

Notizie qualunquiste non parla delle Residenze per anziani per rispetto ai morti di una carneficina