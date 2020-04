DI SANDRO RUOTOLO

Voglio che guardiate insieme a me la foto di Rai, due anni, eritrea. Con la sua mamma, secondo quanto racconta l’autrice di questo tweet, Sara Creta che è una giornalista, ha lasciato la Libia qualche giorno fa salendo a bordo di un gommone con altri 53 migranti. Ho sperato che nella notte appena trascorsa i mezzi di soccorso li avessero recuperati. Non è così. Malta ha le sue colpe ma no solo lei. Secondo una ricostruzione degli eventi, un mezzo aereo maltese avrebbe individuato il gommone nella tarda serata di lunedì di Pasquetta, assumendo così il coordinamento dei soccorsi ma sul posto non è mai arrivata una motovedetta della Valletta. Nella notte tra lunedì e martedì Ivan, un cargo registrato a Madeira, sosta un paio d’ore in zona e poi riprende la navigazione verso Genova. Noi parlamentari che abbiamo firmato un appello contro il decreto che prevede i porti chiusi, chiediamo per tutta la giornata di ieri alle nostre autorità di intervenire. Solo nella serata di ieri Malta avrebbe fatto sapere di non poter inviare mezzi di soccorso. Del gommone in avaria non si hanno più notizie. Non è giusto. Salvare vite, vuol dire salvare il mondo.