COM’È LA SITUAZIONE DEL CONTAGIO IN ITALIA?

DI GABRIELE BOJANO

Io ormai non ci capisco più niente. E temo di non essere l’unico. Ma la situazione del contagio in Italia com’è ? La mia amica e collega Lucia Serino ha scritto una cosa condivisibile : che ogni giorno alle 18 scatta l’ora in cui l’interpretazione dei numeri supera di gran lunga la realtà. E allora: ci sono più morti rispetto al giorno prima? Sì, però i guariti aumentano. Ci sono meno guariti ? Sì, però i contagiati calano. Insomma i virologi hanno ceduto il posto agli esperti di statistica e di equazioni. La verità, e lo dico con molta preoccupazione, è che qui si continua a navigare a vista. Il nemico resta sconosciuto e infido e politica e scienza non sanno più che pesci pigliare. La parola d’ordine è non seminare panico. Nella totale confusione di idee quindi meglio tranquillizzare la gente parlando di fase 2, di riaperture, di nuova normalità. Però sorvegliandoci in ogni nostro spostamento, obbligandoci alla mascherina e vietandoci qualsiasi forma di empatia tra noi. Io ho sempre schivato e schifato quelli che sul coronavirus hanno costruito le cosiddette teorie complottiste. Oggi, però, alla luce di quello che sta succedendo e che soprattutto non sta succedendo, comincio a sospettare che dietro tutto questo ambaradan ci sia qualcosa che ci sfugge