DI MARINA POMANTE

Le notizie del giorno 16 aprile 2020

Lombardia preme sulla riapertura, Lopalco: “Così mette tutti a rischio”

Sottosegretaria Zampa: governo potrebbe impugnare decisione Il sindaco di Milano Sala: “Si passa dal terrore a liberi tutti, decisione della Regione o di Salvini?”.

Industriali di Pavia: ripartire in sicurezza Il presidente della Repubblica ha firmato il decreto liquidità

Confindustria di Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto: ripartire a breve Lombardia chiede la ripresa delle attività produttive dal 4 maggio

La decisione della Lombardia di far ripartire le attività produttive il 4 maggio continua ad animare il dibattito delle ultime ore. A non usare mezzi termine nello stigmatizzare questa posizione è l’epidemiologo Luigi Lopalco. Secondo lui “la Lombardia mette tutti a rischio”. ”

I dati sul Covid-19 in Lombardia: calano i ricoveri in terapia intensiva. I positivi sono: 62.153 (+827). I ricoverati: 12.043 (-34); quelli in terapia intensiva 1.073 (-48). I dimessi 37.659 (+674). I decessi: 11.377 (+235). I tamponi: 221.968 (+7.098).

Sequestrata casa di riposo

“lager” a Palermo, 6 arresti. Violenze con calci, schiaffi e insulti

Coronavirus. Allarme Spi-Cgil: “Case di riposo sono bombe a orologeria.

500 mila anziani a rischio” Coronavirus. Allarme case di riposo. Sindacati: “Presto tavolo tra istituzioni. Situazione seria”

Emergenza anziani, aumentano i positivi nelle case di riposo Controlli dei Nas nelle case di riposo: 61 denunce e 157 sanzioni. La Guardia di finanza ha sequestrato una casa di riposo lager a Palermo, arrestando sei donne accusate a vario titolo di maltrattamenti ai danni di anziani, bancarotta, riciclaggio e autoriciclaggio. Lo riporta l’Ansa. Gli investigatori hanno documentato, attraverso telecamere nascoste, decine di episodi con violenze fisiche e psicologiche nei confronti degli ospiti della casa di riposo: spintoni, calci e schiaffi accompagnati da insulti e ingiurie. Maltrattamenti che avrebbero indotto alcuni anziani perfino ad atti di autolesionismo. Gli anziani ospiti della casa di riposo ‘Aurora’, sottoposti a vessazioni e soprusi che hanno provocato sconcerto tra gli stessi inquirenti, saranno adesso sottoposti anche a controlli medici visto che all’interno della struttura non sono mai state adottate le procedure per il contenimento del coronavirus.

Contagiosi 2-3 giorni prima dei sintomi”. Ricercatori: misure di controllo dovrebbero tenerne conto

Le persone che hanno contratto la Covid-19 possono cominciare a emettere particelle del virus SarsCoV2, e quindi essere contagiosi, da due a tre giorni prima di manifestare i sintomi della malattia. Lo indica la ricerca pubblicata sulla rivista Nature Medicine e condotta dall’Università di Hong Kong. I ricercatori, coordinati da Eric Lau, ritengono che le misure di controllo dovrebbero essere calibrate tenendo contro di una “considerevole trasmissione asintomatica.

Emilia Romagna, al lavoro i medici asintomatici La direttiva della Regione: al lavoro i medici asintomatici su base volontaria in aree di massima diffusione

Von der Leyen: Ue chiede scusa

a Italia. Bilancio guida della ripresa E’ vero che molti erano assenti quando l’Italia ha avuto bisogno di aiuto all’inizio di questa pandemia. Ed è vero, l’Ue ora deve presentare una scusa sentita all’Italia, e lo fa. Ma le scuse valgono solo se si cambia comportamento. C’è voluto molto tempo perché tutti capissero che dobbiamo proteggerci a vicenda. Ma ora Ue è il cuore pulsante dell’Ue”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento al Parlamento europeo.

Usa, Trump: “Superata fase critica, pronti a ripartire” “La battaglia va avanti, ma i dati suggeriscono che in tutto il Paese abbiamo superato il picco di nuovi casi”, ha detto il presidente degli Stati Uniti durante la sua conferenza stampa quotidiana. Gli Stati Uniti – secondo la Johns Hopkins University – hanno registrato altri 2.569 decessi. Il totale dei morti negli Usa sale così a 28.326

L’Oms a Trump: “L’unica nostra preoccupazione è salvare vite”. Tutti contro il presidente Usa

Trump sospende i fondi all’Oms: “Ha fallito”. In Usa oltre 26mila morti, 2 milioni i casi nel mondo

Il Presidente accusa l’Organizzazione mondiale della sanità di aver insabbiato i dati sulla diffusione del virus. I dem attaccano: cerca di scaricare su altri le sue colpe . Gli Stati Uniti, secondo la Johns Hopkins University, hanno registrato più di 28mila morti e oltre 630mila casi di contagio. “È ovvio che la nostra strategia aggressiva sta funzionando”.

Confindustria sceglie il leader per l’emergenza Sfida Bonomi-Mattioli nel Consiglio generale degli industriali in videoconferenza

Cnn: “Intelligence indaga su provenienza del virus, si vaglia ipotesi del laboratorio” L’emittente cita varie fonti a conoscenza del dossier, che ritengono però prematuro trarre qualsiasi conclusione. Ieri il Wp aveva riportato la notizia di due dispacci diplomatici Usa a Pechino che nel 2018 ammonivano sulle carenze del laboratorio di virologia di Wuhan. Comunità scientifica scettica: virus da animali, non da provette

Trovata morta in un dirupo:

era scomparsa da casa Non si avevano più notizie da martedì. Il corpo senza vita di Maria Angela Corona, 47 anni, è stato ritrovato nelle campagne tra Bagheria e Ciminna. La donna abitava a Bagheria. Erano in corso le ricerche e questa mattina è stato scoperto il cadavere. Il corpo era in fondo ad un dirupo lungo la strada provinciale 16 che collega Casteldaccia a Bagheria. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, il medico legale e il pm di turno della procura di Termini Imerese.