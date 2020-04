DI MARINA POMANTE

Le notizie del giorno 17 aprile 2020

Coronavirus, Fontana: “Dobbiamo prepararci a ripartire il 4 maggio” Bonaccini: “Il governo ha l’ultima parola sulla ripartenza”. Poi il governatore dell’Emilia Romagna aggiunge: “Vanno superate le divisioni politiche e geografiche. Abbiamo bisogno di parlare poco e di lavorare molto”. I sindacati chiedono al premier “un nuovo incontro”

“Se tutto andasse bene e ci fossero le condizioni, il 4 maggio dovremmo essere pronti per la riapertura, purché non prescinda mai dalla sicurezza dei nostri cittadini e lavoratori”. Così il governatore lombardo, Attilio Fontana, si è espresso in collegamento a mattino cinque. “La condizione ineludibile per parlare di riapertura è che ci sia il via libera della scienza. Se la scienza ci dirà bisogna stare chiusi staremo chiusi, però allo stesso tempo non possiamo farci trovare impreparati”, ha aggiunto Fontana

Fmi, risposta italiana a crisi appropriata, su Mes decida governo

Coronavirus: sindacati preoccupati per la ripresa, chiesto a Conte regia nazionale

Conte in aula alla Camera il 21 aprile per informativa

Coronavirus: scelta app per il tracciamento, l’accordo su piattaforma Immuni E’ stata firmata ed è quindi ora operativa l’ordinanza del Commissario Domenico Arcuri con la quale si dispone “di procedere alla stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d’uso sul software di contacttracing e di appalto di servizio gratuito con la societa ‘Bending Spoons Spa”.

App volontaria in regioni pilota “La app sul ‘contact tracing‘ sarà un pilastro importante nella gestione della fase successiva dell’emergenza. Stiamo lavorando con il ministero per l’Innovazione e la Presidenza del Consiglio per cominciare la sperimentazione, che contiamo possa essere avviata in alcune regioni pilota, per poi estenderla. Speriamo in una massiccia adesione volontaria dei cittadini”. Lo ha detto il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri al Tg1. “Speriamo che i cittadini possano sopportare e supportare il sistema di tracciamento dei contatti, che ci servirà a capitalizzare l’esperienza della fase precedente ed evitare che si possa replicare”, ha proseguito Arcuri.

Coronavirus, Azzolina: “Ancora troppi rischi, a scuola non si torna” Si “allontana sempre di più la possibilità di riaprire a maggio” dice il ministro dell’Istruzione, spiegando che “il governo prenderà a giorni una decisione”. Per le famiglie ci sarà un aiuto con “un’estensione del congedo parentale e del bonus baby-sitter”. Per la Maturità “sarebbe auspicabile” l’esame a scuola.

Scuola online, attacco hacker su piattaforma Axios

Scuola, due ipotesi per maturità e terza media. Tutti ammessi a esame

Coronavirus: ancora quasi 4mila contagi, i morti sono 525

Coronavirus in Europa. Berlino: l’epidemia è sotto controllo in Germania “Le misure fin qui adottate hanno avuto successo e l’esplosione del contagio è attualmente governabile”. Lo ha detto il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, in conferenza stampa. In Germania sono stati fatti finora 1,7 milioni di test per il coronavirus, ha reso noto il ministro. Al momento si fanno fino a 350 mila test alla settimana, e si ha una capacità di test fino a 700 mila a settimana. Per numero di casi, il secondo Paese più colpito al mondo risulta adesso la Spagna, con 184 mila contagi, e dietro l’Italia, con quasi 168 mila casi. A livello di decessi, dopo gli Usa, il Paese più colpito risulta l’Italia, con 22 mila morti, seguito da Spagna, a oltre 19 mila, e da Francia a quasi 18 mila.

Usa, 4500 morti in un giorno, e Trump pensa a riaprire l’America in tre fasi Trump ha rimandato ai governatori dei singoli Stati la decisione su quando aprire, rinunciando a quella ‘totale autorità’ decisionale che aveva rivendicato nei giorni scorsi

Più di 145mila vittime nel mondo. Cina rivede verso l’alto il bilancio. Record di contagi a Tokyo La città di Wuhan in Cina centrale oggi ha rivisto i suoi numeri dei casi confermati e dei decessi per Covid-19. Record di contagi a Tokyo. Aumentano i casi anche in Russia. In Brasile, Bolsonaro licenzia il ministro della Sanità. E il primo cittadino di San Paolo annuncia task force per pianificare sepolture: “Vogliamo evitare quello che è successo a New York”

