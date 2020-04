POSSIBILE RAPPORTO VIRTUOSO TRA SCIENZIATI E POLITICI

DI ALESSANDRO GILIOLI

Esempio di possibile rapporto virtuoso tra scienziati e politica (il punto 1 è fattuale, il punto 2 è cosa dovrebbe accadere):

1. Gli epidemiologi spiegano che uno dei motivi per cui in alcune regioni le famose non curve non scendono è il contagio familiare, creato da una parte delle 76.678 persone con il virus in “isolamento domiciliare”, secondo il bollettino di ieri. Gli epidemiologi stessi avvertono che l’isolamento domiciliare è spesso tale solo a parole perché è difficilissimo annullare completamente i contatti con i familiari, specie se non si abita in una casa con una stanza libera in più.

2. Lo Stato requisisce provvisoriamente (e dietro risarcimento per le spese sostenute) una parte delle strutture alberghiere oggi del tutto vuote (quasi 10 mila solo in Lombardia, con 355 mila posti letto) e le attrezza per un isolamento reale uno per stanza dei contagiati senza sintomi o con sintomi lievi.

(in altri termini, la scienza fornisce i dati, lo Stato ha il coraggio di prendere decisioni forti prendendosene la responsabilità)