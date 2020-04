UN ALTRO CAPOLAVORO DELLA GIUNTA FONTANA. AVRANNO CAPITO CHE NON SE NE PUÒ PIÙ?

DI LEONARDO CECCHI

Oh, ci mancava.

Un altro capolavoro della giunta Fontana. Che oggi è riuscita nel miracoloso successo di far risultare tra le ultime (ultime) regioni la Lombardia per richiesta cassa integrazione all’INPS da dare ai suoi cittadini. In sostanza, la regione ad oggi più colpita dal coronavirus, e quindi con esigenze maggiori, si è degnata solo oggi di far pervenire la richiesta all’INPS. Dopo altre tredici regioni.

E sapete qual è la cosa allucinante? Che si lamentavano. Si avete capito bene: si lamentavano perché la cassa integrazione non arrivava. Sei giorni fa annunciavano alla stampa che la colpa era (guarda un po’!) dello Stato. E sono addirittura andati a sbattere i pugni sul tavolo. Il governo allora ha controllato e un po’ perplesso gli ha detto “Guardate che non avete ancora fatto domanda all’INPS…”. E cosa hanno fatto loro? Hanno aspettato altri sei giorni. Per fare una semplice richiesta. Arrivano dopo il Molise (con tutto il rispetto per la regione Molise, che ha il 4% degli abitanti della Lombardia).

Roba da pazzi. Ci sarebbe da ridere. Ma Fontana e la Lega non fanno più neanche ridere.

Fanno piangere. E creano imbarazzo. Perché siamo in piena emergenza, e la Lombardia è in ginocchio.

E davvero di tutto questo grottesco modo di fare non se ne può più.

Davvero non se ne può più.