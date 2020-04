I MURI, ALDILÀ DEGLI APPENNINI

DI LUCA SOLDI

I limiti, la mancanza di visione, la totale sudditanza di alcuni governatori alle componenti sociali che a suo tempo hanno frenato sulle chiusure adesso fanno già dire che al Nord si può ripartire.

Gridano prima il Nord, ancora una volta

Non bastano le centinaia di morti, non basta il pensiero alle ancora più devastanti chiusure che si prospetterebbero nella possibile ricaduta

È così si da mano a quanti alimentano autonomia differenziata al contrari

De Luca in Campania seguito a ruota in Calabria dalla collega Jole Santelli di Forza Italia minacciano i muri

Lo dicono ed in tanti altri lo pensano tanto da far credere ad un confine sugli Appennini

Un asse trasversale che conferma come lo scontro non sia tanto politico quanto territoriale: tra chi è stato colpito duramente dall’epidemia, come il Nord, e cerca di rialzarsi il prima possibile e chi come il Mezzogiorno fortunatamente ne è uscito “quasi”

indenne ma teme una ricaduta che potrebbe fare davvero terra bruciata