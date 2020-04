IL GIOCHINO PER ANDARE AL VOTO PRESTO RISCHIA DI RIVELARSI UNA CATASTROFE PER LA LEGA

Salvini sa che in Veneto, con Zaia vince facile e se cavalca l’onda dell’emergenza, stravince.

Salvini sa che in Lombardia con Fontana rischia la catastrofe politica, che entro qualche mese potrebbero arrivare delle legnate giudiziarie pesantissime.

Salvini ha bisogno di un’arma di distrazione di massa potente, da usare con gli stessi tempi dei guai lombardi e in grado di oscurarli, almeno un po.

Salvini ordina a Zaia di ingaggiare una battaglia per il voto a luglio.

Operazione facile? No.

Perche:

Quella lombarda potrebbe essere una bomba termonucleare e hai voglia tentare di coprirla.

Zaia è uomo fedele, ma fino ad un certo punto e ultimamente ha intrecciato agili rapporti perfino con gente del PD.

Le elezioni a luglio sono un azzardo normativo: potrebbero esserci perfino gli estremi per farle annullare.

E se a catastrofe lombarda si aggiungesse uno scivolone Veneto, sarebbero brutti pasticci.

In tutto questo, si allontana la speranza di dare una spallata al governo entro tempi brevi.

Occhi su Bruxelles. Se Conte portasse a casa qualcosa di buono a fine mese, il giochino Lombardia/Veneto potrebbe diventare perfino dannoso. Sarebbe meglio abbassare il profilo.